Coppa Italia, oggi si torna in campo: il programma e le squadre già qualificate

Il quadro completo dei sedicesimi di finale di Coppa Italia con il ricco programma odierno e i risultati delle gare già giocate in questi tre giorni.
32esimi di finale di Coppa Italia: il programma odierno
- Verona– Audace Cerignola (18 agosto, ore 18)
- Spezia-Sampdoria (18 agosto, ore 18.30)
- Udinese-Carrarese (18 agosto, ore 20.45)
- Torino-Modena (18 agosto, 21.15)
32esimi di finale di Coppa Italia: i risultati
15 agosto
- LECCE-Juve Stabia 2-0 (26′ rig. Krstovic, 95′ Kaba)
- GENOA-Vicenza 3-0 (40′ Carboni, 47′ aut. Benassai, 54′ Stanciu)
- EMPOLI-Reggiana 4-1 d.c.r. (13′ Gondo (R), 65′ Ilie (E))
- SASSUOLO-Catanzaro 1-0 (32′ Doig)
16 agosto
- Cremonese-PALERMO 4-5 dcr
- CAGLIARI-Entella 5-4 dcr (45′ Piccoli (C), 87′ aut. Deiola (C))
- VENEZIA-Mantova 4-0 (16′, 46′ Doumbia, 57′, 90′ Yeboah)
- COMO-Sudtirol 3-1 (13′ rig. Casiraghi (S), 39′,40′ Douvikas (C), 42′ Da Cunha (C))
17 agosto
- Monza-FROSINONE 0-1 (91′ Kvernadze)
- PARMA-Pescara 2-0 (47′ e 65′ Pellegrino)
- Cesena-PISA 1-2 dcr
- MILAN-Bari 2-0 (14′ Leao, 48′ Pulisic)
16esimi di finale di Coppa Italia: in programma a settembre
- Milan vs Lecce
- Como vs Sassuolo
- Torino/Modena vs Pisa
- Udinese/Carrarese vs Palermo
- Genoa vs Empoli
- Verona/Cerignola vs Venezia
- Cagliari vs Frosinone
- Parma vs Spezia/Sampdoria
Coppa Italia: le 8 teste di serie
Parte sinistra del tabellone
- Bologna
- Lazio
- Juventus
- Atalanta
Parte destra del tabellone
- Inter
- Roma
- Fiorentina
- Napoli