LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: il Napoli prova il sorpasso sul Milan per Hojlund

SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo martedì 19 agosto, a poco meno di due settimane dalla fine della sessione estiva.

Gli aggiornamenti

9:00 Il Napoli prova il sorpasso sul Milan per Hojlund dopo il grave infortunio di Lukaku. Il belga rischia di essere anche escluso dalla lista UEFA.

Le ultime news di ieri

23:37 Alfredo Pedullà: “La Roma non approfondirà altri esterni offensivi fino a quando non sarà messa la parola fine, in un senso o nell’altro, su Sancho”.



23:00 Ademola Lookman potrebbe tornare a Zingonia mercoledì. E’ atteso l’attaccante nigeriano per quel giorno.

19.48 Pedullà: “Sancho MAI ha mai detto NO alla Roma. La Roma, come raccontato nella tarda mattinata, ha chiesto una decisione definitiva. E mai ha incassato un no. Il resto lo vedremo, con calma, ma è stata la Roma a chiedere chiarezza per non farsi più portare a spasso. Per il momento le altre piste di mercato sono congelate”.

19.42 Il padre di Leon Bailey parla del figlio su GI: “Leon inizierà un altro capitolo come giocatore della AS Roma. Arriva stasera un gladiatore pronto a lavorare con i suoi nuovi compagni di squadra per rendere felice e vittorioso il popolo di Roma. Lealtà dedizione e fiducia sono fondamentali. Si ricomincia”.

19.40 Ufficiale Zalewski all’Atalanta: “Dopo quelli di Kossounou, Kamaldeen Sulemana, Ahanor e Sportiello, Nicola Zalewski è il quinto acquisto a titolo definitivo di Atalanta BC in questa sessione estiva della campagna trasferimenti. Il Club nerazzurro ne ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive da FC Internazionale Milano”.