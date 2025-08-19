OM-Rabiot è rottura, l’ex Juve sul mercato: ritorno in Italia?

Venerdì scorso l’Olympique Marsiglia ha esordito in Ligue 1 dopo un mercato estivo da protagonista: la squadra allenata da Roberto De Zerbi è uscita sconfitta già alla prima giornata. contro un Rennes in dieci uomini e, con i transalpini, crollati nei minuti finali, con un ko con il minimo scarto che ha avuto delle pesanti ripercussioni all’interno della rosa biancoblù.

Come raccontato da L’Equipe, Adrien Rabiot e Jonathan Rowe avrebbero avuto un lungo battibecco sfociato in un faccia a faccia senza precedenti. Immediato l’intervento dello staff tecnico che ha provato a riportare un po’ di sereno nonostante la situazione stesse degenerando e sfuggendo di mano.

Rabiot sul mercato: futuro in Italia?

Colpo di scena in Ligue 1: secondo quanto riportato da RMC Sport, Adrien Rabiot e l’Olimpique Marsiglia si saluteranno nelle prossime settimane. L’ex centrocampista della Juventus, è sul mercato a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva. Quanto accaduto dopo la partita contro il Rennes, la lite con il compagno Rowe, ha cambiato il futuro di Rabiot che come spiegato da Alfredo Pedullà ha avuto da sempre un grande rapporto con Massimiliano Allegri e presto potrebbe diventare un potenziale rinforzo per il Milan nella mediana.

Il comunicato ufficiale dell’OM

L’Olympique de Marseille annuncia che Adrien Rabiot e Jonathan Rowe sono stati inseriti nella lista di trasferimento dal club. Questa decisione è stata presa a causa di un comportamento inaccettabile nello spogliatoio dopo la partita contro lo Stade Rennais FC, in accordo con lo staff tecnico e in conformità con il codice di condotta interno del club. La decisione è stata comunicata ai due giocatori dal club lunedì.