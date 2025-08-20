SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Primo piano » LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata

LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata

di
LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata

SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo mercoledì 20 agosto, a poco meno di due settimane dalla fine della sessione estiva.

Tutti gli aggiornamenti di calciomercato

IERI

15:00 Esclusiva SI – Criscitiello: “Bologna, fatta per Zortea dal Cagliari”

14:30 Bailey è arrivato a Roma. IL VIDEO.

12:25 Pedullà: “Nuovo giro di dialoghi per Oristano al Torino. Il Verona resta sullo sfondo”

12:00 Ufficiale, l’Hellas Verona ha già trovato il sostituto di Tchatchoua. I gialloblù ufficializzano Rafik Belghali dal Mechelen in Belgio

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×