LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata

IERI
15:00 Esclusiva SI – Criscitiello: “Bologna, fatta per Zortea dal Cagliari”
14:30 Bailey è arrivato a Roma. IL VIDEO.
12:25 Pedullà: “Nuovo giro di dialoghi per Oristano al Torino. Il Verona resta sullo sfondo”
12:00 Ufficiale, l’Hellas Verona ha già trovato il sostituto di Tchatchoua. I gialloblù ufficializzano Rafik Belghali dal Mechelen in Belgio