SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo mercoledì 20 agosto, a poco meno di due settimane dalla fine della sessione estiva.

Tutti gli aggiornamenti di calciomercato

8:30 Pedullà: “Il Milan sta definendo gli ultimi dettagli per Victor Boniface dopo la mossa del pomeriggio di ieri che ha portato il club rossonero a trovare tutti gli accordi con il Bayer Leverkusen in prestito con diritto di riscatto per un’operazione complessiva di circa 30 milioni. E così ora il Napoli può provare a chiudere per Hojlund, magari strappando la formula giusta e comunque mettendo a disposizione di Conte un attaccante con le stesse caratteristiche di Lukaku che ne avrà per diversi mesi. Nel pomeriggio il Napoli ha sondato anche Pinamonti che ha il Villarreal in pressing, lo stesso club che ha ormai definito l’arrivo dal Chelsea del difensore Veiga (ex Juve)”.

8:00 Pedullà: “Marco Palestra potrebbe lasciare l’Atalanta per andare a giocare con maggiore continuità. Il terzino classe 2005 è stato proposto al Cagliari, che insegue un sostituto di Zortea, e al Parma. I rossoblù vorrebbero uno specialista più esperto, ci penseranno. Il Parma per ora è concentrato sul reparto offensivo dopo gli ultimi contrattempi. La richiesta dell’Atalanta è di un paio di milioni per il prestito”.

7.30 Pedullà: “Ivan Ilic non ha convinto. Il suo è stato un precampionato deludente, a conferma di non aver mantenuto le aspettative, un flop rispetto alle attese. Il Torino forse si è pentito di non aver accettato qualche offerta, non proprio a soddisfacente, ma adesso il problema è trovare una soluzione che sia congrua quando mancano pochi giorni alla fine del mercato. A prescindere il Torino, come anticipato nelle scorse ore, è tornato con forza su Asllani sperando di convincere l’Inter a una formula che non comprenda obbligo. Andiamo oltre: Asllani ha scelto il Toro, ora si viaggia no stop con l’Inter per chiudere. Così il Bologna, dopo aver memorizzato una richiesta di ingaggio da parte del centrocampista albanese di 2 milioni a stagione, ha virato su Nicolussi Caviglia che il Torino ha seguito fino a poche ore fa. La trattativa per Oristanio è scollegata, i granata sono sempre interessati con il Verona sullo sfondo”.

7:15 Pedullà: “Adrien Rabiot vorrebbe tornare. Dove? Alla Juve. Nelle ultime ore il centrocampista ha avuto un colloquio con Giorgio Chiellini, mettendosi a disposizione dopo la rottura del rapporto con l’Olympique Marsiglia. Chiellini ha memorizzato, ma nel frattempo – perfezionata la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest – Comolli sta mantenendo i contatti con O’Riley del Brighton”.

7:00 Pedullà: “Myron Boadu è un attaccante classe 2001 in scadenza di contratto con il Monaco che sta valutando diverse proposte. Lo specialista olandese cresciuto nell’AZ ha offerte da diversi campionati, segnaliamo anche l’interesse del Cagliari che si è messo subito alla ricerca del sostituto di Piccoli destinato alla Fiorentina. in lista c’è anche Boadu”.

IERI

20.40 Esclusiva di Alfredo Pedullà: “Il Torino è tornato su Asllani che ha chiesto due milioni di ingaggio al Bologna. Nicolussi Caviglia resta tra Torino e Bologna. E procedono i dialoghi tra i granata e Oristanio”.

20.30 Nikola Krstovic è un nuovo calciatore dell’Atalanta: la Dea lo ha ufficializzato tramite un comunicato apparso sul proprio sito.

19.12 Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Gianluigi Longari, Rasmus Hojlund resta per distacco la prima scelta del Napoli per l’attacco.