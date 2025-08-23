SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo venerdì 22 agosto, a poco meno di due settimane dalla fine della sessione estiva.

OGGI

0.00 Esclusiva: Rabiot, anche il Napoli si è informato oggi, direttamente con la madre-manager. Sondaggio, vedremo se avrà sviluppi. E ha continuato a informarsi il Milan se dovesse fare un’altra uscita a centrocampo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:25 Pedullà: “Il Como è sceso in campo a sorpresa lo scorso 6 agosto per Inaki Pena, come abbiamo raccontato in esclusiva. Sono trascorsi oltre 15 giorni e dipende sempre più dal Como che ha fatto valutazioni tecniche, non vorrebbe penalizzare l’attuale titolare e nello stesso tempo conosce le esigenze dello stesso Inaki Pena che vorrebbe lasciare il Barcellona per andare a giocare con maggiore continuità (prima, come già raccontato, rinnoverà il contratto in scadenza tra meno di un anno). La scelta definitiva non tarderà, anche perché il Calta Vigo (soprattutto) e un altro club spagnolo sono pronti a chiudere”.

23:20 Pedullà: “Due mesi fa, era il 27 giugno, vi avevamo parlato di Gaetano Oristanio al Torino, il nome dell’esterno offensivo del Venezia fino a quel momento mai era stato accostato al club granata. Adesso le parti hanno ripreso a dialogare, Oristanio al Torino piace molto e vorrebbe regalare un nuovo esterno offensivo a Baroni. Difficilmente ci saranno novità all’interno di questo weekend (tra l’altro i granata giocheranno lunedì), ma esiste la volontà di avvicinarsi alla definizione della trattativa in prestito leggermente oneroso con diritto di riscatto. Come già raccontato, anche il Verona ha sondato per Oristanio, ma ora dipende soltanto dal Torino”.

23.00 L’Udinese saluta Brenner, che passa al Cincinnati come comunicato dal club americano: “FC Cincinnati ha acquisito l’attaccante brasiliano Brenner Souza da Silva dal club italiano di Serie A Udinese con la formula del prestito”

21:20 L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Aster Vranckx (centrocampista, 2002).

21.00 Con un comunicato ufficiale sul proprio sito l’Inter ha annunciato l’acquisto di Diouf dal Lens.

18.00 Victor Boniface ha terminato anche le visite per l’idoneità sportiva. L’attesissimo attaccante è pronto per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Milan. Ora, l’ex Leverkusen dovrà soltanto apporre la firma sul contratto che lo legherà al Diavolo.

17.30 Terminate le visite mediche per l’idoneità sportiva di Diouf con l’Inter, il giocatore è pronto per l’ultimo step: la firma sul contratto con la Beneamata.

17.10 Niccolò Turco ha firmato oggi con la Pro Vercelli un biennale grande operazione del direttore Filomeno Fimmanó che ha bloccato il suo passaggio al Cosenza e che porta il nuovo numero 9 titolare della Pro Vercelli.

15:30 Manchester City, Ruben Dias rinnova il contratto fino al 2029

𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧, 𝐞𝐜𝐜𝐨 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐁𝐨𝐧𝐢𝐟𝐚𝐜𝐞: 𝐢𝐥 𝐠𝐢𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐞̀ 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐨 𝐚 𝐋𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞. 𝐀𝐭𝐭𝐞𝐬𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐡𝐞 🔴⚫️@tancredipalmeri 📹#sportitalia pic.twitter.com/hSQT8GVhfE — Sportitalia (@tvdellosport) August 22, 2025

15:15 BONIFACE È SBARCATO A MILANO: ora le visite mediche con il Milan

14:00 Renato Veiga è un nuovo giocatore del Villarreal: accordo fino al 2032

13.05 Pedullà: “Fiorentina a sorpresa: interesse concreto per Tariq Lamptey, terzino destro ghanese classe 2000 del Brighton. Ci sono altri due club, ma i viola spingono: Lamptey può essere il vice Dodo”.

13:30 Longari: “Prosegue con fiducia, al netto della concorrenza da Bundesliga e Premier, il tentativo del Napoli per Rasmus Højlund svelato in esclusiva lunedì. Il nodo è sempre quello della formula del trasferimento, con l’attaccante del Manchester United che vorrebbe fosse inserito l’obbligo di riscatto per il suo cartellino”.

13:15 Longari: “Arrivano conferme rispetto al totale apprezzamento di Al Hilal 🇸🇦 nei confronti del profilo di Piero Ausilio dell’Inter per il ruolo di Direttore Sportivo del club, come svelato in esclusiva due settimane fa. Ausilio è il preferito della società saudita”.

13:00 Atalanta, ceduto Godfrey in prestito per una stagione allo Sheffield United

12:00 Pedullà: “Nemanja Matic ripartirà dal Sassuolo. Professore del centrocampo di Chelsea, Manchester United e Roma (e non solo), Matic abbraccia una nuova sfida, sposando il progetto neroverde. Il serbo è un calciatore in grado di unire fisicità e visione di gioco, per sopperire a una meno spiccata rapidità di movimento. La sua esperienza giocherà un ruolo importante negli equilibri del Sassuolo, neopromossa di lusso del nostro campionato di Serie A. Lo ha dimostrato nel corso degli anni, specialmente alla guida di José Mourinho, grandissimo estimatore del classe ’88. Il tecnico portoghese, infatti, lo ha voluto con le maglie delle società sopracitate: un viaggio iniziato nella stagione 2013-14 e – presumibilmente – terminata nel 2023. Ora per il nativo di Sabac, dopo gli ultimi anni “francesi” si riaprono le porte della massima serie italiana. Uno degli ultimi capitoli della sua grande carriera”.

📍 LINATE – È arrivato da pochi minuti il centrocampista Andy Diouf, nuovo rinforzo dell’Inter: “Parlo un poco italiano“ queste le sue prime parole al nostro @tancredipalmeri 📹⚫️🔵 pic.twitter.com/HwwosziV0I — Sportitalia (@tvdellosport) August 22, 2025

10:30 Diouf è sbarcato a Milano: ora visite e firma

10:00 Lecce, ecco Siebert: il difensore arriva a titolo definitivo dal Fortuna Dusseldorf

9:00 Bayer Leverkusen, annunciato Badé. Arriva dal Siviglia per 25 milioni. Contratto fino al 2030

IERI

17.10 Ufficiale il prestito di Echeverri dal Manchester City al Bayer Leverkusen.

17.00 Eljif Elmas e il Napoli: una storia dell’11 agosto che adesso si sta avvicinando alla conclusione. Il Napoli ha mosso nelle ultime ore passi con il Lipsia che possono rivelarsi decisivi. Lo stesso club tedesco ha memorizzato che sarebbe inutile andare avanti con un braccio di ferro nocivo per tutti. Nell’estate dei tormentoni, adesso il Napoli attende con fiducia il via libera definitivo per riportare Elmas in azzurro. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

15:46 Per Nicolussi-Caviglia l’offerta più alta è quella del Sassuolo

15:00 Pedullà: “Diouf ha le caratteristiche che cercava Chivu. Il Lens accetta 20 milioni più bonus, l’Inter è in stato avanzato”.

14:30 Pedullà: “Diouf-Inter, contatti diretti e call fissata. L’Inter lavora per chiudere in tempi brevi”.