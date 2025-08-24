LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Milan, salta Boniface?

SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questa domenica 24 agosto. Manca poco più di una settimana dalla fine della sessione estiva, che terminerà lunedì 1 settembre.
11:00 Il Milan sembra aver deciso di non procedere all’acquisizione dell’attaccante nigeriano Victor Boniface. Sarebbe infatti troppe incognite le dal punto di vista fisico. Il giocatore sta tornando in queste ore in Germania.
10:30 In casa Milan, dopo il ko alla prima di campionato, oggi è una giornata importante sul fronte calciomercato. Dopo le visite approfondite sul fisico di Victor Boniface, come anticipato da Igli Tare nel pre-partita di Milan-Cremonese, nelle prossime ore verrà presa una decisione sul suo trasferimento.
10:05 Lecce, ufficiale l’arrivo di Alex Sala, centrocampista classe 2001.