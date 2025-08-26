SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo martedì 26 agosto. Manca poco più di una settimana dalla fine della sessione estiva, che terminerà lunedì 1° settembre.

8:00 Pedullà: “Piero Ausilio deciderà con calma il suo futuro. Rispetto a quanto anticipato il 9 agosto da Gianluigi Longari, possiamo aggiungere che l’Al Hilal ha intenzione di fare sul serio e aspetterà con calma le riflessioni dello storico direttore sportivo dell’Inter. L’offerta è importante, da circa 5 milioni a stagione più bonus. E l’Al Hilal prenderebbe anche Dario Baccin, vice di Ausilio, e anche in questo caso il pressing è salito nelle ultime ore. Ora c’è da completare il mercato nerazzurro, poi ci sarà tempo per pensare al futuro con gli arabi pronti alla svolta per consentire a Simone Inzaghi di tornare a lavorare con i suoi vecchi dirigenti”.

00.10 Pedullà: “L’Udinese insiste per Zanoli e non si può escludere che possa andare lo stesso in Friuli, anche se il Napoli dovesse decidere definitivamente di non affondare per Juanlu Sanchez, come sta accadendo in queste ore. Non è stata ancora presa una decisione, il Napoli valuterà e poi scioglierà le riserve. In questo caso sarebbe Mazzocchi a restare alla corte di Conte pur avendo un paio di proposte dalla Serie A”.

00.00 Pedullà: “Federico Barba, difensore centrale svincolato, lascerà l’Italia malgrado le proposte di Avellino e Bari che non hanno portato agli accordi. L’ex Pisa è ormai a un passo da un club indonesiano, Barba ha fatto una scelta definitiva per una totale inversione rispetto alla sua carriera, mancano soltanto gli ultimi dettagli”.

23:30 Pedullà: “Kolo Muani: dentro o fuori. Per la Juve più dentro che fuori, è la priorità, al punto che il club ha intenzione di presentare una nuova offerta. Dovrebbe funzionare così: circa 10 milioni per il prestito oneroso milioni, circa 50 per l’obbligo. La Juventus sperava di chiudere già una settimana fa per una cifra inferiore, ma all’improvviso – come già raccontato – i francesi hanno alzato l’asticella quando si pensava di essere a un passo dagli accordi. Adesso la Juventus ha intenzione di rilanciare per arrivare alla definizione, all’interno di una situazione scollegata da Vlahovic. Fin qui Kolo Muani mai ha aperto ad altre soluzioni, aspetta solo che la Juventus trovi tutti gli accordi”.

23.05 Massara è a Londra: suggestione o 2006? Oppure… Incontrerà l’agente di Sancho e George. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

19:30 Longari: “Un solo nome al comando delle gerarchie del Napoli dopo la svolta rivelata a sorpresa lunedì scorso. Rasmus Højlund è il prescelto dei partenopei, unico nome su tutti quelli fatti e Manna sta provando a chiudere. Il danese apre totalmente al Napoli che lavora a chiudere il prestito con diritto di ricatto condizionato con il Manchester United”.