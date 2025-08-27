Donnarumma sempre più vicino al PSG: i passi verso Manchester

Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe diventare più chiaro nei prossimi giorni. La ricostruzione di Alfredo Pedullà che sul proprio sito spiega: “Il Manchester City ha in pugno Gigio Donnarumma, abbiamo spiegato come lo prenderebbe anche a parametro zero, ma confida di chiudere l’intesa con il Paris Saint-Germain entro questa finestra di calciomercato. A maggior ragione dopo aver preannunciato una proposta molto vicina ai 30 milioni per il cartellino, con la possibilità di aggiungere qualche bonus. Sull’ingaggio nessun problema: cinque anni di contratto da 16 milioni a stagione più bonus a salire. Adesso si lavora no stop per chiudere gli accordi in modo da non rinviare il matrimonio alla prossima sessione”.



“Gigio Donnaruma e il suo futuro: ci sono importanti aggiornamenti da dare. Intanto, la prima cosa importante è che da 48 ore Paris Saint-Germain e Manchester City hanno cominciato a parlare in modo fitto e diretto. Sarebbe la prima operazione tra club rivali, esiste la buona volontà di arrivare a una soluzione, anche se i francesi sono partiti da una valutazione di 45-50 milioni, cifra che ovviamente il Manchester City non intende pagare. Ci si può trovare a metà strada, possibile, ma contemporaneamente bisogna sbloccare la trattativa per Ederson con il Galatasaray arrivato a 10-12 milioni, ma la richiesta è un po’ più alta. Guardiola vuole Donnarumma, a costo di prenderlo a parametro zero portandosi avanti sulla concorrenza, ma in queste due ultime settimane scarse di mercato si lavorerà per una quadratura che in fondo conviene a entrambi. Anche al PSG che risparmierebbe su un ingaggio faraonico, sapendo che tra pochi mesi incasserebbe zero per il cartellino”.

Qualche giorno fa invece aveva scritto: “Il Galatasaray sta lavorando intensamente per portare Ederson in Turchia, come stiamo raccontando da oltre una settimana. E in contemporanea il Manchester City tiene d’occhio Gigio Donnarumma per una staffetta che va oltre le considerazioni generali, fino a pochi giorni fa l’ex Milan mai era stato accostato al club di Guardiola. Anzi, era ritenuta una pista impossibile, al punto che veniva data la precedenza ad altri club inglesi davvero in corsa. In realtà, Ederson-Donnarumma è una staffetta che vi abbiamo raccontato in assoluta esclusiva oltre 3 mesi, era il 7 maggioquando avevamo evidenziato l’interesse del City per Gigio legato a un’uscita di Ederson. Il Galatasaray è già arrivato – come raccontato – a 10 milioni per il portiere in uscita dal club inglese: ora si tratta di perfezionare l’intesa, poi il Manchester City andrà dal Paris Saint-Germain (i contatti ci sono già stati) per gli accordi definitivi legati all’immediato trasferimento di Donnarumma alla corte di Guardiola. Lavori in corso…”