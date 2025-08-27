SI HD

LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata

SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo mercoledì 27 agosto. Manca una settimana dalla fine della sessione estiva, che terminerà lunedì 1° settembre.

Tutte le trattative

OGGI

00.40 Pedullà: “La Fiorentina corre velocemente verso Hans Nicolussi CavigliaDopo quanto vi abbiamo anticipato nell’esclusiva di stamattina, possiamo aggiungere che i dialoghi con il Venezia stanno procedendo spediti. La richiesta è di 10 milioni più bonus, il Sassuolo si era avvicinato a 9 poi aveva preferito virare su Matic, con la Fiorentina non dovrebbe essere un grande problema arrivare alla soluzione, magari con la formula del prestito con obbligo. E il centrocampista ex Juve (che avrebbe il 10 per cento da un’eventuale rivendita) ha dato priorità alla Fiorentina”.

00.30 Pedullà: “Andrea Pinamonti resterà al Sassuolo se non accadranno cose significative negli ultimi giorni di mercato. Ci aveva provato il Leeds, ma senza grandi apertura, negli ultimi due-tre giorni si è materializzato il Bournemouth, ma fin qui senza significative aperture. Vedremo se le cose cambieranno da qui a lunedì prossimo”.

00.20 Pedullà: “Oggi era il giorno della firma per Sulayman Jallow alla Fiorentinauna notizia che vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi. L’attaccante classe 2007 ormai ex Rimini ha siglato – assistito dall’avvocato Luigi Sorrentino – ha siglato un triennale con opzione per un’altra stagione. Nelle prossime ore l’annuncio, la Fiorentina – molto attiva sul mercato dei “grandi” – investe anche sul settore giovanile”.

00.13 Esclusiva: Donnarumma, va avanti la trattativa tra Manchester City e PSG. Il contratto offerto dagli inglesi (disposti a prenderlo anche a zero, ma fiduciosi di chiudere nei prossimi giorni) è un quinquennale da 16 milioni a salire più bonus per ogni stagione. Così il nostro Alfredo Pedullà. 

IERI

22:00 Alfredo Pedullà: “La Salernitana cerca un grande attaccante per restituire un po’ di entusiasmo a un ambiente depresso dopo la retrocessione. L’obiettivo è Facundo Lescano, il club granata ha intenzione di fare una grande offerta per convincere l’Avellino, la trattativa è già stata impostata ma va chiusa. Gli irpini si stanno cautelando e cercano un sostituto: piace molto Luca Pandolfi, classe 1998 di proprietà del Cittadella. L’Avellino vuole avere la certezza di prendere Pandofi, e ci sta lavorando, per liberare Lescano”.


20.20 Il tentativo della Juventus per Zhegrova del Lille sta entrando nella sua fase più concreta. I bianconeri spingono per velocizzare il capitolo uscite, e provare il sorpasso nei confronti del Marsiglia. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari.

