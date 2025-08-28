SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo giovedì 28 agosto. Manca una settimana dalla fine della sessione estiva, che terminerà lunedì 1° settembre.

Tutte le trattative

OGGI

12.00 Pedullà: “Raul Albiol a meno di un passo dal Pisa, ormai siamo davvero agli ultimi dettagli. Una notizia che vi avevamo dato a sorpresa martedì scorso, una clamorosa svolta per il difensore centrale classe 1985 che in Italia è stato protagonista assoluto con il Napoli e che si è svincolato dal Villarrealnelle scorse settimane. Albiol ama l’Italia e ci tornerebbe di corsa, per questo motivo ha dato subito apertura e nella notte – come evidenziato con un tweet – c’è stato un summit in un albergo della Versilia che ha portato agli accordi. Un anno di contratto, eventuale opzione, il Pisa ormai sul punto di mettere a segno un colpo non preventivato. E con Albiol di sicuro la difesa avrà una guida di grande esperienza e personalità”.

11.20 Pedullà sul proprio sito: “Il Milan si sta avvicinando sempre più a Christopher Nkunku, attaccante francese di origini congolesi classe 1997, da tempo non più intoccabile per il Chelsea. Il club inglese ha sempre negato qualsiasi ipotesi per il prestito, ci aveva provato anche il Bayern, il prezzo del cartellino sta crollando ed è sceso abbondantemente sotto i 50 milioni. Ieri dalla Francia parlavano di una cifra tra i 30 e i 40 milioni, possibile che si vada anche sopra i 40 milioni con i bonus, ma il Milan ha l’accordo con l’attaccante e buoni rapporti con i Blues, quindi ci sono le condizioni per andare fino in fondo. Nkunku può giocare da prima o da seconda punta, ha un talento fuori discussione anche se è stato spesso condizionato dagli infortuni, ma di sicuro non le caratteristiche che aveva chiesto Allegri. Per l’allenatore rossonero la scelta ideale sarebbe stata e sarebbe Vlahovic, al netto di qualsiasi altra interpretazione. Ora vedremo se il Milan prenderà un altro attaccante, intento si prepara a definire Nkunku: ultimi dettagli per poi permettergli di sbarcare in Italia“.

00:45 Pedullà: “Albiol-Pisa, vertice notturno in un albergo della Versilia, nelle prossime ore altro summit per gli accordi definitivi”.

00.30 Pedullà: “Kastanos al Venezia può entrare nell’operazione Kiel Perez al Verona”.

00.10 Pedullà: “Bisognava aspettare solo il via libera di Pietro Comuzzo per poter parlare di trattativa tra Fiorentina e Al Hilal, altrimenti avremmo perso soltanto tempo. Infatti, l’apertura non c’è stata, quindi non c’è stata un negoziazione tra i due club. Possiamo aggiungere qualche retroscena, ovvero almeno due telefonate di Simone Inzaghi che è andato in pressing ma poi ha intuitivo che sarebbe stata una partita persa. L’Al Hilal avrebbe offerto 35 milioni più 2 o 3 di bonus, una cifra che chiaramente la Fiorentina avrebbe accettato ma ha lasciato a Comuzzo qualsiasi decisione. L’ingaggio sarebbe stato di 5 milioni più bonus a salire, non male per un 2005 che all’inizio della sua avventura viola guadagnava 35mila euro prima di un adeguamento comunque a distanze siderali rispetto a quanto aveva proposto l’Al Hilal. Ma ogni tanto, per fortuna, i soldi – tantissimi soldi – lasciano spazio ad altre riflessioni”.

IERI

23.47 Pedullà: “Roma, Tsimikas procede. Domani può arrivare il via libera”.

23.15 Pedullà: “Napoli-Hojlund, domani (oggi, ndr) il giorno per definire tutti i dettagli. Rasmus Hojlund è per distacco, ormai da dieci giorni, la prima scelta del Napoli. E il club azzurro adesso vuole procedere per chiudere tutti gli accordi, domani è il giorno giusto per andare a dama con il Manchester United. Oggi è stato un giorno proficuo, di call e dialoghi no stop. Il Napoli è intenzionato ad accontentare gli inglesi sulla formula che prevede l’obbligo di riscatto in modo da regalare un nuovo attaccante ad Antonio Conte”.

23.15 Pedullà: “Max Allegri vuole Adrien Rabiot. Tutto questo in previsione di un’uscita a centrocampo, Musah indiziato, ma anche nel caso in cui non dovesse verificarsi. Perché gli serve una mezzala con quelle caratteristiche, capace di inserirsi per dare un cambio di passo a quel reparto. Cinque giorni fa, era il 25 agosto, vi avevamo anticipato il sondaggio Napoli ma senza dimenticare il Milan che infatti ci ha ripensato concretamente nelle ultime ore. Rabiot è in rotta di collisione con l’Olympique Marsiglia, ma il rapporto con i francesi è tutto da chiarire in attesa di una decisione definitiva. Occhio ai costi che per il Milan sono fuori budget (come per Vlahovic) e bisognerebbe fare un’inversione rispetto alle abitudini e al tetto imposto in tale senso. Parliamo di una base minima di ingaggio di 5,5-6 milioni a stagione, poi ci sono le commissioni. Ma anche una riflessione: se il Milan vuole fare un salto di qualità, il discorso vale a maggior ragione per Vlahovic, deve rivisitare il tetto messo per certe operazioni e abbattere quel muro come minimo facendo qualche eccezione. Non c’è più molto tempo, anzi ne è stato sprecato troppo. Soprattutto: per il centrocampista come per l’attaccante il Milan sta battendo strade alternative rispetto alle richieste di Allegri”.