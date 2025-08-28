SI HD

LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Napoli-Hojlund, oggi il giorno per definire i dettagli. Kolo Muani-Juve a prescindere da Vlahovic

SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo giovedì 28 agosto. Manca una settimana dalla fine della sessione estiva, che terminerà lunedì 1° settembre.

Tutte le trattative

OGGI

00.10 Pedullà: “Bisognava aspettare solo il via libera di Pietro Comuzzo per poter parlare di trattativa tra Fiorentina e Al Hilal, altrimenti avremmo perso soltanto tempo. Infatti, l’apertura non c’è stata, quindi non c’è stata un negoziazione tra i due club. Possiamo aggiungere qualche retroscena, ovvero almeno due telefonate di Simone Inzaghi che è andato in pressing ma poi ha intuitivo che sarebbe stata una partita persa. L’Al Hilal avrebbe offerto 35 milioni più 2 o 3 di bonus, una cifra che chiaramente la Fiorentina avrebbe accettato ma ha lasciato a Comuzzo qualsiasi decisione. L’ingaggio sarebbe stato di 5 milioni più bonus a salire, non male per un 2005 che all’inizio della sua avventura viola guadagnava 35mila euro prima di un adeguamento comunque a distanze siderali rispetto a quanto aveva proposto l’Al Hilal. Ma ogni tanto, per fortuna, i soldi – tantissimi soldi – lasciano spazio ad altre riflessioni”.

IERI

23.47 Pedullà: “Roma, Rsimikas procede. Domani può arrivare il via libera”.

23.15 Pedullà: “Napoli-Hojlund, domani (oggi, ndr) il giorno per definire tutti i dettagli. Rasmus Hojlund è per distacco, ormai da dieci giorni, la prima scelta del Napoli. E il club azzurro adesso vuole procedere per chiudere tutti gli accordi, domani è il giorno giusto per andare a dama con il Manchester United. Oggi è stato un giorno proficuo, di call e dialoghi no stop. Il Napoli è intenzionato ad accontentare gli inglesi sulla formula che prevede l’obbligo di riscatto in modo da regalare un nuovo attaccante ad Antonio Conte”.

23.15  Pedullà: “Max Allegri vuole Adrien Rabiot. Tutto questo in previsione di un’uscita a centrocampo, Musah indiziato, ma anche nel caso in cui non dovesse verificarsi. Perché gli serve una mezzala con quelle caratteristiche, capace di inserirsi per dare un cambio di passo a quel reparto. Cinque giorni fa, era il 25 agosto, vi avevamo anticipato il sondaggio Napoli ma senza dimenticare il Milan che infatti ci ha ripensato concretamente nelle ultime ore. Rabiot è in rotta di collisione con l’Olympique Marsiglia, ma il rapporto con i francesi è tutto da chiarire in attesa di una decisione definitiva. Occhio ai costi che per il Milan sono fuori budget (come per Vlahovic) e bisognerebbe fare un’inversione rispetto alle abitudini e al tetto imposto in tale senso. Parliamo di una base minima di ingaggio di 5,5-6 milioni a stagione, poi ci sono le commissioni. Ma anche una riflessione: se il Milan vuole fare un salto di qualità, il discorso vale a maggior ragione per Valhovic, deve rivisitare il tetto messo per certe operazioni e abbattere quel muro come minimo facendo qualche eccezione. Non c’è più molto tempo, anzi ne è stato sprecato troppo. Soprattutto: per il centrocampista come per l’attaccante il Milan sta battendo strade alternative rispetto alle richieste di Allegri”.

×