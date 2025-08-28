SI HD

LIVE – Sorteggi Champions League, le avversarie di Napoli, Inter, Juventus e Atalanta: segui la diretta

Articolo in aggiornamento

18.15 Tutto pronto: sul palco insieme al presidente della UEFA Ceferin due grandi ex campioni come Ibrahimovic e Kakà.


Inter in prima fascia, Juventus e Atalanta in seconda, Napoli in terza: questa la situazione in partenza delle 4 squadre italiane protagoniste del sorteggio di Champions League.

Dalle 18.00 il via alla cerimonia per conoscere le rivali che affronteranno nella fase a girone unico. Segui la diretta testuale del sorteggio per scoprire gli abbinamenti qui su Sportitalia.it oppure sul Canale 60 DDT (anche in streaming qui).

Champions League, niente quinto posto per la Serie A
La Champions League (ANSA) – sportitalia.it

Fascia 1:
PSG (Francia)
Real Madrid (Spagna)
Manchester City (Inghilterra)
Bayern Monaco (Germania)
Liverpool (Inghilterra)
Inter (Italia)
Chelsea (Inghilterra)
Borussia Dortmund (Germania)
Barcellona (Spagna)

Fascia 2:
Arsenal (Inghilterra)
Bayer Leverkusen (Germania)
Atletico Madrid (Spagna)
Benfica (Portogallo)
Atalanta (Italia)
Villarreal (Spagna)
Juventus (Italia)
Eintracht Francoforte (Germania)
Club Brugge (Belgio)

Fascia 3:
Tottenham (Inghilterra)
PSV Eindhoven (Olanda)
Ajax (Olanda)
Napoli (Italia)
Sporting CP (Portogallo)
Olympiacos (Grecia)
Slavia Praga (Repubblica Ceca)
Bodo/Glimt (Norvegia)
Marsiglia (Francia)

Fascia 4:
Copenaghen (Danimarca)
Monaco (Francia)
Galatasaray (Turchia)
Union SG (Belgio)
Qarabag (Azerbaigian)
Athletic Club (Spagna)
Newcastle (Inghilterra)
Pafos (Cipro)
Kairat Almaty (Kazakistan)

