LIVE – Sorteggi Champions League, le avversarie di Napoli, Inter, Juventus e Atalanta: segui la diretta

18.15 Tutto pronto: sul palco insieme al presidente della UEFA Ceferin due grandi ex campioni come Ibrahimovic e Kakà.
Inter in prima fascia, Juventus e Atalanta in seconda, Napoli in terza: questa la situazione in partenza delle 4 squadre italiane protagoniste del sorteggio di Champions League.
Dalle 18.00 il via alla cerimonia per conoscere le rivali che affronteranno nella fase a girone unico. Segui la diretta testuale del sorteggio per scoprire gli abbinamenti qui su Sportitalia.it oppure sul Canale 60 DDT (anche in streaming qui).
Fascia 1:
PSG (Francia)
Real Madrid (Spagna)
Manchester City (Inghilterra)
Bayern Monaco (Germania)
Liverpool (Inghilterra)
Inter (Italia)
Chelsea (Inghilterra)
Borussia Dortmund (Germania)
Barcellona (Spagna)
Fascia 2:
Arsenal (Inghilterra)
Bayer Leverkusen (Germania)
Atletico Madrid (Spagna)
Benfica (Portogallo)
Atalanta (Italia)
Villarreal (Spagna)
Juventus (Italia)
Eintracht Francoforte (Germania)
Club Brugge (Belgio)
Fascia 3:
Tottenham (Inghilterra)
PSV Eindhoven (Olanda)
Ajax (Olanda)
Napoli (Italia)
Sporting CP (Portogallo)
Olympiacos (Grecia)
Slavia Praga (Repubblica Ceca)
Bodo/Glimt (Norvegia)
Marsiglia (Francia)
Fascia 4:
Copenaghen (Danimarca)
Monaco (Francia)
Galatasaray (Turchia)
Union SG (Belgio)
Qarabag (Azerbaigian)
Athletic Club (Spagna)
Newcastle (Inghilterra)
Pafos (Cipro)
Kairat Almaty (Kazakistan)