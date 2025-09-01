Esclusiva SI – Criscitiello: “Harder verso il Chelsea”

Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, Conrad Harder sta per firmare con il Chelsea. L’attaccante danese dopo la fallita trattativa con il Milan, il danese è finito nel mirino dei Blues. La squadra londinese cercava una soluzione per evitare che saltasse l’operazione che avrebbe portato Nicholas Jackson con il Bayern Monaco.

Il danese dello Sporting Lisbona ha avuto tantissime offerte, ma alla fine finirà nella formazione di Premier League, che ha fatto incetta di acquisti, ma cercava una soluzione rapida in attacco. Infatti nella gara del weekend ha perso per un infortunio grave il suo centravanti Liam Delap, acquistato per 30 milioni a inizio estate.