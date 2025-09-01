SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Esclusiva SI – Criscitiello: “Harder verso il Chelsea”

Esclusiva SI – Criscitiello: “Harder verso il Chelsea”

di
Esclusiva SI – Criscitiello: “Harder verso il Chelsea”

Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, Conrad Harder sta per firmare con il Chelsea. L’attaccante danese dopo la fallita trattativa con il Milan, il danese è finito nel mirino dei Blues. La squadra londinese cercava una soluzione per evitare che saltasse l’operazione che avrebbe portato Nicholas Jackson con il Bayern Monaco.

Il danese dello Sporting Lisbona ha avuto tantissime offerte, ma alla fine finirà nella formazione di Premier League, che ha fatto incetta di acquisti, ma cercava una soluzione rapida in attacco. Infatti nella gara del weekend ha perso per un infortunio grave il suo centravanti Liam Delap, acquistato per 30 milioni a inizio estate.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×