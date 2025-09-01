LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Milan, fatta per Rabiot. Nico Gonzalez-Atletico Madrid, Zhegrova-Juve: ci siamo. Stallo Gimenez-Roma. Vardy aereo in ritardo

SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questa domenica 31 agosto. Ultimi due giorni di mercato, la sessione chiuderà domani sera.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI CALCIOMERCATO

00:30 Pedullà: “La Juventus lavora per Openda. Prestito con diritto e obbligo di riscatto fissato a 45/50 milioni”

00:20 Esclusiva SI – Criscitiello: “De Zerbi vuole Samardzic al Marsiglia”

00:20 Esclusiva SI – Criscitiello: “Harder vicino al Chelsea”

23.00 Milan, fatta per Rabiot. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

22.00 L’aereo che sta portando Jamie Vardy a Linate è attualmente in ritardo di 30 minuti.

20.39 Gimenez, l’agente ha chiesto tempo. La Roma non è più convinta, siamo tornati alla situazione di ieri, stallo.

18.08 Ci siamo! L’ingresso in scena della Juventus di metà agosto sta per concretizzarsi. Edon Zhegrova concede priorità assoluta ai bianconeri che sono pronti a chiudere l’accordo con il Losc dopo averlo già fatto con il giocatore. La chiusura della trattativa Atlético Madrid – Nico Gonzalez ultimo pezzo del puzzle. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari.

17.52 Il retroscena: ieri la signora Veronique Rabiot ha riproposto il figlio al Napoli, non c’erano margini economici per operazione dopo affare Hojlund. E continuano i contatti con il Milan, resta sempre la prima scelta di Allegri. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

17:10 Dall’Inghilterra: il Bayern su Lookman, offerta in prestito con diritto di riscatto. LA NOTIZIA.

15:40 ESCLUSIVA SI Milan, ore di fuoco sul mercato: il Diavolo deve condurre in porto tre operazioni. Allegri ha chiesto un difensore e un centrocampista, poi è possibile che arriverà al Diavolo anche una punta. Insomma, tanta carne al fuoco. Secondo quanto raccolto da SPORTITALIA, per il centrocampo i rossoneri valutano anche il profilo di Sandi Lovric dell’Udinese. Risaputi i colloqui con l’entourage di Adrien Rabiot, che resta comunque la prima scelta, essendo un’esplicita richiesta di Allegri. 14:45 ESCLUSIVA SI L’affare Nico Gonzalez tra Atletico Madrid e Juventus influenza il destino di Edon Zhegrova. L’esterno del Lille sta aspettando che i bianconeri chiudano la cessione dell’argentino. Zhegrova ha già un accordo anche con il Marsiglia. 14:23 ESCLUSIVA SI Fiorentina, Ikoné al PARIS FC per 3 milioni di euro.



13:50 Il Catania lavora sul terzino sinistro Frascatore per sorpassare il Crotone.

13:30 La Salernitana in pressing per l’esterno offensivo Bruzzaniti, grande protagonista con il Pineto : c’è anche il Benevento.



12:30 Alfredo Pedullà: “Le ultime 48 ore di mercato sono caratterizzate di proposte, riflessioni, valutazioni e anche rifiuti. Alla Roma è stato proposto Conrad Harder, prima che irrompessero altri club e dopo il naufragio della trattativa con il Milan. Un profilo che i giallorossi hanno valutato e poi scartato. Dialoghi indiretti anche con Andrea Pinamonti che Gasperini aveva valutato la scorsa estate qualche giorno prima che arrivasse Retegui per l’infortunio di Scamacca. La Roma ha memorizzato, ma per il momento non prende decisioni, anche perché molto dipenderà dal futuro di Dovbyk. E la priorità resta l’esterno offensivo”.

12:05 U.S. Cremonese comunica di aver aver acquisito a titolo temporaneo con opzione di riscatto dalla società Olmypique de Marseille le prestazioni sportive del calciatore Faris Moumbagna.

11:50 Pedullà: “Ceballos è stato proposto nella notte alla Fiorentina. Per il momento non ci sono offerte, ma il profilo è stato valutato e piace molto. Può essere un’occasione da ultime ore di mercato solo in caso di uscite (e se Ceballos sarà ancora sul mercato…)”.

11:30 Pedullà: “Torino, valutazioni sul difensore centrale Aurele Amenda, classe 2003, dell’Eintracht Francoforte. A prescindere da Coco”.

10:00 Pedullà: “Alex Jimenez viaggia spedito verso il Bournemouth. Il Como è ormai fuori dai giochi, per sua scelta, visto che a sorpresa ieri (nostra esclusiva) ha chiuso Posch. Il club inglese invece è a un passo dalla definizione, affare di circa 22-23 milioni più bonus, il Milan ha chiesto un obbligo semplice, l’esterno che ha da tempo rotto con Allegri è pronto a raggiungere la nuova destinazione per le visite. Nel frattempo si sta sbloccando l’operazione Musah con l’Atalanta, sono le ore per mettere tutto a posto”.

9:30 Milan, tentativo per Rabiot in questi ultimi due giorni di mercato.

9:00 Oggi le visite mediche di Rasmus Hojluns con il Napoli.

8:00 Longari: La Juventus è in dialogo aperto con il Lille per Edon Zhegrova. I bianconeri devono provvedere all’uscita di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid per procedere ad un’offerta”.