Le ultime sulla Juventus dopo la fine del mercato

La Juventus si sta concentrando sulla prossima stagione. L’ultimo giorno di mercato ha portato pedine nuove. Si ripartirà dal 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali, in difesa vitale il ritorno di Bremer con Gatti, Kelly e Kalulu a giocarsi gli altri due posti. A centrocampo fissi Locatelli e Thuram, da capire sugli esterni Cambiaso e Joao Mario. Yildiz ha il posto fisso, ci sono Koopmeiners e Conceicao, ormai prossimo al ritorno, è arrivato Zhegrova. In avanti il nuovo arrivato David partirà in avanti, attenzione alla rinascita di Vlahovic e al ruolo di Openda

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu/Gatti, Bremer, Kelly/Gatti; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Koopmeiners/Conceicao/Zhegrova; David/Vlahovic/Openda. All: Tudor.

UFFICIALE Juve, Loïs Openda è un nuovo calciatore bianconero

La Juventus annuncia un nuovo rinforzo per il suo reparto offensivo: Loïs Openda è ufficialmente un giocatore bianconero. Attaccante belga classe 2000, Openda arriva a Torino, dopo essersi messo in luce in Europa per velocità, potenza e grande fiuto del gol. Nato a Liegi, ha costruito passo dopo passo la sua carriera tra Belgio, Olanda, Francia e Germania: dal 2018 ha infatti militato al Bruges, al Vitesse, al Lens e infine al Lipsia, conquistando ovunque i tifosi grazie alla sua capacità di attaccare la profondità e incidere nei momenti decisivi.