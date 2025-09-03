Batosta Sinner, non ne esce bene: fuori dalla Top 10

L’ultim’ora non fa felice Jannik Sinner: il campione italiano è fuori dalla top 10, i tifosi non se l’aspettavano proprio.

Jannik Sinner ha dominato Aleksandr Bublik ed è così approdato ai quarti di finale degli US Open. Il numero 1 al mondo ha sconfitto il bielorusso in un’ora e venti di gioco: 6-1 6-1 6-1 il punteggio per Sinner, che si è così preso la rivincita della sconfitta subita da Bublik nel torneo di Halle lo scorso giugno.

Ora Sinner è atteso da una sfida estremamente affascinante, ovvero il derby tutto italiano con Lorenzo Musetti: mai prima d’ora due azzurri si sono sfidati in un quarto di finale di un torneo del Grande Slam. Inoltre con questo risultato Sinner può continuare a difendere il suo primato nel ranking ATP: Jannik sa bene che per rimanere numero 1 al mondo deve vincere a Flushing Meadows, dato che una vittoria di Carlos Alcaraz sancirebbe il sorpasso del murciano ai suoi danni.

Sinner è in testa al ranking da 65 settimane: tuttavia proprio la finale di domenica dirà se Jannik sarà ancora davanti a tutti o se invece dovrà cedere il passo ad Alcaraz. In attesa di capire cosa succederà nei prossimi giorni è appena giunta una notizia che riguarda sempre Jannik e il ranking ATP.

Batosta Sinner, fan spiazzati: fuori dalla top 10

Uno degli obiettivi che si è posto Sinner è quello di entrare nella top 10 dei giocatori che hanno trascorso più tempo in vetta alla classifica ATP. Sinner è momentaneamente al 12esimo posto con 65 settimane in vetta: davanti a lui troviamo Stefan Edberg, che ha trascorso 72 settimane da numero 1 al mondo.

E per quanto riguarda il decimo posto? Per agguantare la top ten Jannik deve pareggiare e possibilmente superare le 80 settimane in cima alla classifica ATP di Lleyton Hewitt: un traguardo che al momento appare lontano. Sinner potrebbe riuscirci se sarà in grado di vincere gli US Open e poi continuare a difendere i tanti punti conquistati lo scorso anno sul cemento.

Per ora il 24enne di San Candido è concentrato solo sulle prossime sfide, a cominciare proprio dal quarto di finale contro Musetti. Sinner pare ormai aver raggiunto la forma migliore: il campione italiano ha fatto un po’ fatica contro Shapovalov ma già contro Bublik è tornato a dominare come di consueto. Non resta che godersi un derby che è già nella storia del tennis.