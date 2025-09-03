Napoli, un mercato importante per coltivare il sogno ‘riconferma tricolore’

Quello del Napoli è stato un mercato strategicamente importante. D’altronde Antonio Conte aveva chiesto ad Aurelio De Laurentiis che la rosa venisse rinforzata. Così è stato: Rasmus Hojlund, l’ultimo arrivato in ordine di tempo per sopperire all’infortunio di Lukaku, è stato pagato come un titolare perché alla prova dei fatti sarà lui il riferimento avanzato dello scacchiere partenopeo. In molti lo definiscono il miglior mercato della Serie A, sicuramente il giudizio valutativo non può che essere positivo.

De Bruyne è stato il tassello più rilevante del mercato estivo, ma non solo: la difesa è stata completata con l’arrivo di Beukema. Sugli esterni l’ingresso di Lang regala estro e fantasia quando le partite saranno molto chiuse sul piano offensivo.

La squadra è completa e può contare su valide alternative in ogni zona del campo. Adesso Conte sfrutterà la sosta per ricaricare le batterie ai giocatori a sua disposizione. Nel frattempo sei punti sono in saccoccia, con la consueta solidità: tre gol fatti, zero incassati. La proiezione è verso la metà del mese di settembre, quando ci sarà anche l’inizio del percorso di Champions League. Da vivere con grande entusiasmo.

Le parole di Conte in conferenza post-Cagliari

“Siamo mancati nella costruzione, ma non negli ultimi 16 metri. Sono state messe tantissime palle dentro, ma non siamo stati bravi a riempire l’area. Abbiamo avuto tante occasioni per fare gol. Ho detto ai ragazzi che anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto. In questo tipo di partite puoi perdere la testa, non mi aspettavo un Cagliari così difensivo. Forse siamo stati bravi noi a tenerli lì senza concedere situazioni di ripartenza e rischio. Sono contento perché la squadra è sul pezzo. Sono vittorie importanti, sono contento per l’esordio di Ambrosino. Stiamo pensando al presente e al futuro. Sicuramente dovevamo essere più cattivi negli ultimi 16 metri.”

La risposta sulla fame della squadra è subito arrivata.

“Per noi sarà davvero importante dimostrare questa attenzione e ferocia. A me la partita è piaciuta, abbiamo dominato senza concedere niente contro una squadra che ha singoli di valore. Avere questa tenacia e questa fiducia nel gol mi fa rimanere contento. Vedo che la squadra lavora in maniera seria, sapendo che arriveranno due nuovi giocatori. Oggi non abbiamo voluto rischiare Neres, ci poteva dare qualcosa in più dalla panchina. Mi è piaciuto Lang, ha fatto un buon impatto. Bisogna avere un po’ di pazienza per inserire questi nuovi ragazzi che arrivano da altre realtà. Il connubio col pubblico è fondamentale, dobbiamo sempre credere fino alla fine.”