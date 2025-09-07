Italia, ora serve continuità! Mirino su Israele: Gattuso cerca conferme

Israele e Italia si sfidano lunedì sera a Debrecen, in Ungheria, per un confronto importante valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Gli azzurri vogliono continuare la rincorsa almeno al secondo posto, occupato proprio da Israele. In chiave formazione, è possibile che il CT Gattuso schiererà un 4-4-2 con Kean e Retegui in attacco. Contro l’Estonia si sono viste ottime trame di gioco e chissà che non si possa proseguire sulla scia del dinamismo offensivo.

Le parole di Gattuso post-Estonia

“Bisogna ringraziare i ragazzi per la prestazione, hanno fatto una buona partita. In questi giorni abbiamo lavorato bene. La prima è andata, pensiamo all’altra. Complimenti a tutta la squadra: abbiamo giocato con due attaccanti mettendo in preventivo qualche ripartenza. Devo ringraziare questo gruppo di lavoro: vogliamo far tornare l’entusiasmo agli italiani. A me piace una squadra che lotta e combatte su ogni pallone. Complimenti ai miei ragazzi”, ha detto alla RAI il CT degli azzurri.

Le parole di Bastoni

“È stata una settimana molto dura dal punto di vista fisico. Abbiamo lavorato tanto, più che dal punto di vista tecnico, il mister ha voluto insistere sulla voglia, sulla cattiveria e sulla fame, che forse mancava di più nell’ultimo periodo”.

“Siamo orgogliosi, anche quando sei più stanco il mister ti spinge a dare quel qualcosa in più che quando giochi con la Nazionale devi dare perché rappresenti veramente tantissimi italiani in Italia e nel mondo. Siamo orgogliosi di aver fatto la prestazione di stasera e speriamo sia di buon auspicio per il resto della qualificazione” ha concluso il difensore dell’Inter autore del quinto gol dell’Italia nel match di ieri sera.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ISRAELE (5-4-1): Daniel Peretz; Dasa, Do Peretz, Lemkin, Nachmias, Revivo; Biton, E. Peretz, Gloukh, Solomon; Baribo.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Kean, Retegui.