Lacrime per Zanardi, spunta il video toccante: pelle d’oca tra i tifosi

Il video di Alex Zanardi che sta facendo il giro del web emoziona tutti, tifosi e persone comuni sono rimasti senza parole.

Parlare di Alex Zanardi significa raccontare una storia che va ben oltre lo sport. La sua carriera e la sua vita sono diventate il simbolo di resilienza, coraggio e passione. Campione in pista e campione nella vita, Zanardi non ha mai smesso di dimostrare come la forza di volontà possa trasformare le difficoltà in nuove opportunità.

Dopo l’incidente che nel 2001 gli cambiò la vita, privandolo delle gambe, avrebbe potuto chiudersi nel silenzio. Invece, ha scelto di ripartire e di scrivere una delle pagine più belle dello sport paraolimpico italiano e mondiale.

Zanardi: lacrime per lui, il video è toccante

Le sue medaglie conquistate con la handbike, la sua determinazione, la capacità di non arrendersi mai hanno ispirato generazioni intere, non solo di sportivi ma anche di persone comuni che hanno visto in lui un esempio concreto di cosa significhi rialzarsi dopo una caduta.

Lo sport paraolimpico, infatti, negli ultimi anni ha acquisito sempre più visibilità e dignità, e il merito è anche di figure come Zanardi. Con la sua grinta e la sua umiltà ha saputo portare attenzione su discipline troppo spesso ignorate, mostrando che dietro ogni atleta ci sono sacrifici, sogni e una voglia di vivere che travalica ogni limite fisico. Senza ombra di dubbio, il suo volto e il suo nome resteranno per sempre legati a un movimento che oggi riesce a emozionare milioni di spettatori in tutto il mondo.

Proprio per questo, ogni volta che sul web torna a circolare un’immagine o un ricordo legato a Zanardi, l’emozione è palpabile. Negli ultimi giorni, infatti, sta facendo il giro dei social un video che ha lasciato senza parole tifosi e appassionati, ma anche chi non segue con costanza il mondo dei motori. Non si tratta di un contenuto recente, ma di un momento che ha segnato la storia delle corse automobilistiche e che ancora oggi, a distanza di quasi trent’anni, riesce a commuovere ed esaltare chi lo guarda.

Il video in questione mostra un sorpasso che è rimasto nella memoria collettiva, un gesto tecnico che ha consacrato Alex Zanardi come un talento unico e coraggioso. Era l’8 settembre 1996, sul circuito di Laguna Seca, durante una gara del campionato CART. In quell’occasione, Zanardi compì una manovra entrata di diritto nella leggenda: il sorpasso all’ultima curva, in un punto considerato impossibile, contro Bryan Herta. Una mossa talmente audace e spettacolare da essere ribattezzata “The Pass” e da finire nella storia del motorsport.

On Sep 8, 1996, Alex Zanardi (Chip Ganassi Racing Honda) made history at Laguna Seca with “The Pass,” a daring overtake that secured his third CART win. This moment not only showcased his skill but also led to changes in the track’s layout.

🎥: @IndyCar pic.twitter.com/GNYnNPf8QG — Zdravko (@zdravkost) September 8, 2025

Rivedere quelle immagini oggi significa riscoprire non solo il campione ma anche l’uomo che, con lo stesso spirito, ha affrontato ogni ostacolo della sua vita. I tifosi hanno condiviso il video con parole di affetto e nostalgia, trasformandolo in un omaggio collettivo che unisce generazioni diverse.

Perché quel sorpasso non fu soltanto un gesto tecnico, ma la dimostrazione di come Zanardi abbia sempre vissuto senza paura di rischiare, con il cuore in pista e la testa rivolta al futuro. Ed è forse per questo che il video commuove tanto: non racconta soltanto un momento di sport, ma la filosofia di vita di un campione che continua a ispirare tutti, ancora oggi.