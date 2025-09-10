Verso Avellino-Monza, Bianco: “Uniti per raggiungere l’obiettivo”

Sfida tra neopromosse e retrocesse quella tra Avellino e Monza che apre ufficialmente il programma della terza giornata di Serie B in campo venerdì 12 settembre alle ore 20:30. I Biancoverdi cercano il primo successo stagionale, i Brianzoli puntano a confermarsi nel gruppo di testa. Dalla sala stampa Angelo Corbetta, le parole di mister Paolo Bianco che presenta la sfida del Partenio con entusiasmo e attesa tra i tifosi.

Il mercato appena concluso

«Dopo la chiusura del mercato avevo qualche timore e invece i ragazzi mi hanno stupito in maniera molto positiva perché sono stati loro i primi, quando sono arrivato, a essere carichi e avere la voglia di provare a fare qualcosa di importante qui quest’anno perché hanno capito l’importanza della maglia. Il mercato… è un po’ quello che sta succedendo in Italia, è difficile prendere i giocatori dalla B per la Serie A. È molto più facile comprare i giocatori dall’estero per tanti motivi, soprattutto economici. E quindi difficilmente i giocatori passano dalla B alla A. Credo che solo quattro giocatori sono passati dalla B alla A quest’anno. Due li allenavo io l’anno scorso a Frosinone, che sono andati al Pisa. Un altro è andato in scadenza di contratto all’Udinese, Bertola, dallo Spezia. Il quarto non lo ricordo ma questa è la dimostrazione. Loro ne sono consapevoli, hanno la voglia di tornare a essere protagonisti in Serie A e per farlo devono dimostrare di essere giocatori che fanno la differenza in Serie B».

L’importanza dei tifosi

«Sono rimasto stupito In maniera positiva dell’affetto brianzolo perché non mi aspettavo tutta quella gente alla presentazione della squadra, tutto quel calore dopo l’anno che abbiamo fatto l’anno scorso, dopo il campionato finito con la retrocessione dalla Serie A. Non è scontato, non è così in tutte le piazze dopo una retrocessione come quella dell’anno scorso. Vedere questo entusiasmo, questo calore è qualcosa di importante. Io credo che, anzi ne sono convinto, che per fare un campionato da vertice la squadra non lo potrà mai fare da solo, ma c’è bisogno di tutte le componenti. La parte vostra anche, è importante essere allineati, essere coesi, ma anche e soprattutto i tifosi. Senza i tifosi non si vincono i campionati».

Closing societario e avversari

«Non manca tanto, credo una dozzina di giorni. Personalmente non mi comporta nessun condizionamento, noi andiamo avanti a lavorare sempre a prescindere da chi sia la proprietà, siamo il Monza. Sull’Avellino… giocano per la prima volta in stagione al Partenio e sarà complicato, così come lo è stato a Bari al San Nicola. Ai ragazzi ho detto di far tesoro degli errori di Bari per migliorare e non concedere tante occasioni agli avversari».

I singoli

«Mota falso 9? Più che un falso 9 spero sia un un 9 vero, un bomber che faccia gol e ci aiuti a vincere le partite. Su Keita siamo in armonia totale, come mai prima d’ora. Lui preferisce giocare esterno, e non come prima punta spalle alla porta. Izzo? È un ragazzo eccezionale con cui ho un grande rapporto. Ora sta bene, ha smaltito il problema che aveva ed è di nuovo in gruppo. Pessina è un giocatore speciale, chi è del posto ha qualcosa in più, sente la piazza e il territorio in modo particolare e lo trasmette a tutto lo staff. Per il Monza è fondamentale».