Juve, ottimo inizio: Tudor sta costruendo una squadra battagliera. E con le risorse offensive…

Una vittoria di grinta e atteggiamento. Questa Juventus continua a correre e vuole proseguire sul sentiero ampiamente tracciato da Igor Tudor. Il successo contro l’Inter, per come è arrivato, fornisce ancora più fiducia ed entusiasmo all’ambiente carico. Adesso la proiezione è sulla sfida di Champions contro il Dortmund, ma in campionato sono arrivati tre acuti che lasciano ben sperare.

I piani di analisi della prestazione juventina sono diversi: anzitutto la capacità di soffrire: Yildiz ha acceso lo Stadium con lampi di classe, ma non è stata l’unica pedina a brillare. E’ stata la serata di Adzic, che in settimana aveva lavorato molto bene in allenamento (parola di Tudor), spingendo così lo staff a dargli fiducia. La gemma da lontano coincide con il frutto dei tre punti. Intensità e agonismo. Questa Juve sa il fatto suo e l’inizio di stagione è stato fortemente indicativo.

Tudor sta costruendo una squadra battagliera, e con le risorse offensive interessanti (Openda e David hanno contribuito ad alzare la pressione nella serata di ieri), ecco che i tifosi della Vecchia Signora potranno sicuramente divertirsi.

La conferenza di Tudor

Terza vittoria su tre. Come analizzi la partita?

“Una partita particolare per i tanti gol e cambiamenti di risultato e poi il tiro di Adzic che ha deciso tutto. È un giocatore forte. Grande vittoria perché viene contro una grande squadra con giocatori di alto livello che hanno fatto due finali di Champions”.

Si poteva fare qualcosa di più?

“Si poteva fare meglio. Volevo che pressavamo più alti e che avessimo tenuto palla di più. Avevamo giocatori con vari problemi. Dal punto di vista fisico non si sta bene nella prima partita dopo la pausa Nazionali. Volevamo questa vittoria”.

Cosa hai detto ad Adzic nella pausa prima del gol?

“Gli ho detto tira quando tira la palla (ride ndr). A parte gli scherzi gli ho detto un’altra cosa. Ha fatto una bella settimana di allenamento e l’ho voluto mettere dentro.

La scelta di Vlahovic?

“Scelta tecnica in base all’aversario e a come sta ultimamente”.

Cabal come lo vede?

“Ragazzo eccezionale. Siamo contenti che è tornato dopo un anno. Ci darà sicuramente una mano d’ora in poi”.

L’idea dello Scudetto è più viva che mai?

“Per me non cambia nulla. In Italia tanti parlano di calcio ed è bello anche per questo. Io ho sempre la stessa opinione”.

Ci sono margini di miglioramento?

“Ci sono sempre margini. Si cambia sempre, si migliora, poi magari vedi una cosa che ti piace meno e la correggi. Noi abbiamo un buon percorso con questa vittoria. Bisogna riconfermarsi e andare forte subito”.