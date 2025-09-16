Beppe Sala su San Siro: “Accordo con i club, domani dovremmo andare in giunta per la delibera”

Novità su San Siro. A confermarlo è Beppe Sala, sindaco di Milano, che a RTL 102.5 ha dichiarato: “Se tutto va bene domani dovremmo andare in giunta con la delibera della vendita perché di fatto con i club siamo arrivati a un accordo. Lo stadio deve essere pronto per il 2031. Ci sarà una delibera propositiva sul progetto, poi noi sulla cessione di beni così importanti passiamo dal Consiglio comunale, ci saranno prima delle commissioni e delle discussioni e poi bisognerà uscire con un sì o un no. Voglio avere la coscienza a posto, porterò in consiglio la delibera e supporterò l’approvazione, voterò a favore, poi deciderà il consiglio. Il tutto avverrà entro fine mese”.

Gli ultimi aggiornamenti a riguardo

Beppe Sala: “Progetto Webuild straordinario. Presto l’incontro con Inter e Milan”

Tramite i suoi profili social, il sindaco di Milano Beppe Sala ha aggiornato sulla questione stadio: “Oggi pomeriggio Webuild ha presentato a Milan e Inter e al Comune di Milano uno studio di fattibilità per una profonda ristrutturazione dello stadio di San Siro.

A mio giudizio si tratta di un progetto straordinario e mi auguro che le squadre lo prendano in seria considerazione, nella consapevolezza che entrambe stanno lavorando anche su altre opzioni.

Lo studio di fattibilità ipotizza un programma di lavori della durata complessiva di tre anni, con una riduzione della capacità dello stadio, nel corso dei lavori, assolutamente accettabile.

Nelle prossime settimane le squadre incontreranno Webuild per approfondire il progetto e all’esito di questi incontri sarà possibile avere una stima dell’investimento”.

Champions League 2027, niente San Siro: la finale sarà a Madrid

Era nell’aria già da tempo, ma ora c’è la decisione definitiva. La UEFA ha comunicato che la finale della Champions League 2026/27 non si disputerà più a San Siro, ma a Madrid. Teatro dell’atto finale il 5 giugno 2027 sarà l’Estadio Metropolitano della capitale spagnola, dove abitualmente giocare le sue partite l’Atletico Madrid. Una decisione che era stata già pre-annunciata lo scorso anno e che è stata riconfermata in queste ore. Il motivo è da individuare nel momento di incertezza che c’è attorno all’impianto milanese, che resta sospeso tra la voglia di Inter e Milan di acquistarlo per fare uno stadio nuovo e i vincoli burocratici per la vendita da parte del Comune.