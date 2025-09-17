Sanga Milano, ancora una stagione con Allianz Assicurazioni

UniCredit Allianz Assicurazioni ha confermato, per il secondo anno consecutivo, la partnership conRepower Sanga Milano. L’annuncio è stato dato oggi da Paolo Novati, Direttore Generale di UniCredit Allianz Assicurazioni, in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova squadra di Serie A2 della Lega Basket Femminile che si è tenuta a Palazzo Marino, alla presenza di Martina Riva, Assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano.

Nella nuova stagione 2025/2026, il sostegno di UniCredit Allianz Assicurazioni, in qualità di Partner di Repower Sanga Milano, si arricchisce con iniziative di ampio respiro volte a promuovere i valori dello sport femminile e della crescita personale.

Oltre alla sponsorizzazione di maglia con il logo della Compagnia sulle divise ufficiali della prima squadra, la partnership darà il via al nuovo progetto “Ragazze in gioco“, un’iniziativa che prevede l’assegnazione di 25 borse di gioco, offrendo a bambine e ragazze l’opportunità di accedere e praticare attività sportive per un intero anno, favorendo così il loro sviluppo personale e benessere psicofisico.

SANGA MILANO, L’IMPORTANZA DELLO SPORT FEMMINILE

Secondo i dati ISTAT*, infatti, più di una ragazza su cinque, tra i 10 e i 24 anni, abbandona l’attività sportiva, spesso già intorno ai 14 anni. Le cause principali di questo fenomeno includono la perdita di motivazione, la scarsa accessibilità agli impianti sportivi e le difficoltà economiche. Queste statistiche evidenziano che una rinuncia prematura priva molte giovani di preziose opportunità di crescita e sviluppo personale.

Paolo Novati, Direttore Generale di UniCredit Allianz Assicurazioni, ha dichiarato: “Dopo una prima stagione ricca di iniziative e successi, siamo orgogliosi di rinnovare il nostro impegno al fianco di Repower Sanga Milano, rafforzando il legame con il territorio e promuovendo i valori fondamentali dello sport. Quest’anno, attraverso il progetto “Ragazze in gioco”, ci proponiamo inoltre di offrire un supporto concreto a coloro che si trovano in situazioni difficili. Ogni ragazza che abbandona lo sport prematuramente rappresenta un talento potenziale che rischia di non realizzarsi. Con questa iniziativa, desideriamo accompagnare 25 bambine e ragazze, sostenendole anche sul piano economico, strutturale e motivazionale, in un percorso di sport e crescita personale, contribuendo a coltivare il loro talento e a costruire un futuro con una prospettiva migliore. È un progetto che parla la nostra lingua, quella dell’empowerment, dell’inclusione, dell’opportunità, del merito, della fiducia.”

Franz Pinotti, Fondatore e Coach della Prima Squadra di Repower Sanga Milano, ha aggiunto: “UniCredit Allianz Assicurazioni sarà al nostro fianco per la seconda stagione consecutiva. Sono orgoglioso e soddisfatto di questa conferma. Il primo anno è stato entusiasmante, anche grazie a una campagna social di grande impatto emotivo. Video e storie hanno raccontato la nostra identità, mettendo in luce in modo concreto il tema, per noi fondamentale, dell’empowerment femminile. Una posizione che raramente viene rappresentata con altrettanta efficacia nella realtà. Da tutto ciò sono emersi con chiarezza i valori in cui crediamo, che attraverso lo sport puntano a contribuire a un cambiamento positivo nel mondo che ci circonda, a partire dalla vita di tutti i giorni.”

Oltre alla prosecuzione dello storytelling sui canali social della Compagnia, gli accordi della partnership riconfermano la presenza del logo di UniCredit Allianz Assicurazioni presso il palazzetto Pala Giordani di Milano che ospiterà le partite della squadra in casa, nonché l’opportunità per i dipendenti della Compagnia di partecipare alle partite casalinghe grazie ad accrediti dedicati.

La rinnovata collaborazione si inserisce in un più ampio percorso di UniCredit Allianz Assicurazioni nel mondo dello sport, che punta a generare impatto sociale positivo e a valorizzare il talento, dentro e fuori dal campo.