Serie B, il punto dopo tre giornate: nessuno a punteggio pieno, Samp a secco

Dopo tre giornate di Serie B non c’è alcuna squadra a punteggio pieno. Nel turno dello scorso weekend ottimo acuto del Palermo di Pippo Inzaghi che riprende la sua corsa dopo il pari contro il Frosinone prima della sosta. A quota 7 punti, insieme ai rosanero, c’è anche il Modena di Sottil, bravo a liquidare la pratica Bari con un netto 3-0. In vetta anche il Cesena, corsaro a Genova contro la Sampdoria, e il Frosinone di Alvini.

Tre sono le squadre appaiate a quota 5 punti: Venezia, Entella e Reggiana. Lunga fila di formazioni appaiate a 4 punti: Empoli, Sudtirol, Monza (da cui ci si aspettava molto di più), Avellino. A quota 3 ci sono Catanzaro, Juve Stabia e Mantova. Due pareggi e una sconfitta è il bottino dello Spezia di Luca D’Angelo, che l’anno scorso ha sfiorato la promozione in A e quest’anno deve cercare di risalire la corrente dopo un inizio non facile.

1 punto in 3 gare ottenuto da Pescara, Padova e Bari. Mentre a quota 0 c’è la Sampdoria di Donati, obbligata all’immediato riscatto per non perdere sin da subito il contatto con la zona salvezza.

