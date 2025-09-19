Serie A, le probabili formazioni della 4^ giornata

Dopo la tre giorni di Champions League, si torna già da questa sera all’atmosfera della Serie A. La 4^ giornata del nostro campionato, infatti comincia questa sera al Via del Mare con lo scontro diretto salvezza tra Lecce e Cagliari. Il programma proseguirà sabato e domenica e si chiuderà con gara di lunedì sera a Pisa, tra i nerazzurri neo promossi e il Napoli Campione d’Italia.

Lecce-Cagliari, oggi ore 20:45

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Folorunsho; S. Esposito, Gaetano; Belotti. All. Pisacane.

Bologna-Genoa, domani ore 15:00

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Carboni, Stanciu; Colombo. All. Vieira.

Hellas Verona-Juventus, domani ore 18:00

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Gift Orban. All. Zanetti.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Cabal; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; David, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

Udinese-Milan, domani ore 20:45

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Kalrstrom, Atta, Camara; Bravo, Davis. All. Runjaic.

MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. All. Allegri.

Lazio-Roma, domenica ore 12:30

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, Konè, Angelino; Soulé, El Aynaoui; Ferguson. All. Gasperini.

Cremonese-Parma, domenica ore 15:00

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano F., Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All. Nicola.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Keita, Bernabé Garcia, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.

Torino-Atalanta, domenica ore 15:00

TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Asllani, Casadei, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone. All. Baroni.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Musah, Zalewski; Pasalic, Samardzic; Krstovic. All. Juric.

Fiorentina-Como, domenica ore 18:00

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini; Kean. All. Pioli.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret; Kuhn, Paz, Rodriguez; Morata. All. Fabregas.

Inter-Sassuolo, domenica ore 20:45

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Napoli-Pisa, lunedì ore 20:45

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Gilmour; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Nzola. All. Gilardino.