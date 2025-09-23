Milano, Sala sul futuro di San Siro: “Ho la coscienza a posto”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare della vicenda legata alla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. A margine della cerimonia per la posa della targa in memoria di Elio Fiorucci, il primo cittadino ha sottolineato il peso della decisione che il Consiglio comunale sarà chiamato a prendere: “Questa è una decisione che condizionerà il futuro di Milano e va giudicata nel lungo termine”. Un tema che, ammette Sala, lo ha provato personalmente: “Non mi sento di dire più niente a nessuno. Sono sfinito anche io da questa faccenda, ma sento di avere la coscienza a posto perché ho messo tutta la mia competenza e determinazione”.

La risposta a Marotta

Sulle tensioni con l’Inter, dopo le parole di Beppe Marotta che aveva parlato della possibilità di lasciare Milano, il sindaco ha replicato: “Io non penso che sia una minaccia. È chiaro che sia possibile che le squadre lascino Milano, ma credo che a questo punto il Consiglio debba decidere in piena autonomia. Io la mia parte l’ho fatta, ora tocca ai consiglieri valutare tutto, dal contratto al futuro della città”.

Sala su San Siro e Euro2032

Riguardo invece agli Europei del 2032, Sala ha spiegato: “Stamattina ho incontrato Michele Uva dell’Uefa per fare il punto. L’assegnazione sarà nell’ottobre 2026 tra Italia e Turchia e l’Italia oggi è favorita. Nel dossier vanno indicati cinque stadi e, per la situazione di oggi, il rischio è che non ci sia Milano. Detto ciò, che io sia a favore dello stadio e mi sia battuto per mantenerlo a Milano, è agli atti e nei fatti. I consiglieri decideranno e spiegheranno ai cittadini perché votano sì o no”.