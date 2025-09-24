Questo Milan fa ben sperare: Allegri ha cambiato i connotati del Diavolo. Ora due test importanti

Questo Milan piace. I rossoneri stanno macinando gioco e risultati, e anche in Coppa Italia hanno certificato un ottimo approccio alla gara. Quel che colpisce di più, nei cambiamenti adottati da Massimiliano Allegri, è la solidità difensiva che, dopo la sconfitta contro la Cremonese nel corso della prima giornata, è stata davvero consistente. Non è un caso che, numeri alla mano, il Diavolo è una delle squadre in Europa che ha concesso di meno alle avversarie in questo primo piccolo scorcio di stagione.

Anche contro il Lecce sono arrivate indicazioni sicuramente rilevanti. Una su tutte: la capacità di giocare con estro e dinamismo, in attesa del rientro di Leao che può spaccare le partite con la sua rapidità sugli esterni. Nel frattempo arrivano buone notizie sul tema attaccanti: Gimenez si è sbloccato, Nkunku ha segnato il primo gol in rossonero (divorandosene un altro). A centrocampo Rabiot ha dimostrato la sua consueta predisposizione al dominio tecnico e fisico.

Domenica a San Siro arriva il Napoli campione d’Italia e capolista, che finora non ha lasciato per strada nemmeno un piccolo punto alle avversarie. Per il Milan si tratta di un test probante per capire le eventuali ambizioni nel corso di questa stagione. Dopo la sfida ai partenopei ci sarà quella a Torino contro la Juventus. Dunque due impegni indicativi per capire a che punto è il lavoro di Allegri. Che sembra essere, per ora, molto positivo.

Un Milan notevolmente cambiato nei suoi connotati offensivi e difensivi. E sono tanti gli aspetti che fanno ben sperare i tifosi del Diavolo.

Le parole di Landucci post-Lecce

Numeri molto positivi della squadra.

“Anche stasera abbiamo approcciato bene. C’è un grande gruppo di lavoro, c’è una bella atmosfera a Milanello. sta dando i suo frutti e siamo contenti. Adesso ci prepariamo per questa sfida bella da giocare contro i Campioni d’Italia”.

Il gol di Gimenez?

“Non è banale, è un gol. Ha fatto delle buone partite anche prima, gli mancava solo il gol”.

Tanti giovani interessanti…

“Abbiamo giovani interessanti, molto bravi. Bartesaghi è uno a posto, ma ne abbiamo trovati tanti bravi e con qualità. Athekame anche lui è entrato bene, è molto bravo e ci darà una grossa mano anche lui”.

Nkunku?

“Viene dal Chelsea, sa fare tante cose, è un giocatore forte”.