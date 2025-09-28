Volley, Italia Campione del Mondo: battuta la Bulgaria in finale

L’Italia di Fefè De Giorgi si conferma sul tetto del Mondo, conquistando il titolo iridato nelle Filippine. Il quinto nella storia della nostra nazionale. Sconfitta in finale la Bulgaria con i parziali di 25-21/25-17/17-25/25-10. Prestazione superlativa di Romanò e Bottolo, oltre che in generale di tutta la formazione azzurra in questa prova conclusiva a Manila, nelle Filippine.
Azzurri campioni del mondo per la seconda volta di fila con una grande prova collettiva. Dopo il successo femminile, ecco l’acuto anche degli uomini. Il Volley è solo azzurro!