Carattere, personalità e sofferenza: un Milan polivalente lancia un altro messaggio alle rivali

Qualità, sofferenza e grande passione: il Milan stende il Napoli 2-1 e si rilancia in classifica, inanellando una piccola serie importante di successi per ambire a qualcosa di importante. In sette giorni sono arrivate tre vittorie per il Diavolo tra campionato e Coppa Italia. Dopo sedici risultati utili consecutivi, la formazione di Conte cede il passo contro l’impronta di Allegri.

Il Milan era partito benissimo giocando un calcio spettacolare nei primi minuti. Pulisic straripante, Saelemaekers bravissimo a cogliere una grandissima giocata dello statunitense. Questo Milan ha saputo soffrire in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Estupinan. Un approccio metodologico polivalente in grado di contrastare ogni azione offensiva del Napoli.

Perfetta gestione delle situazioni

E anche quando la formazione di Conte sembrava sul punto di pareggiarla, la difesa del Diavolo ha retto alla grande, gestendo anche le contingenze più complicate. Un ottimo inizio di stagione quello del Milan, che fa ben sperare tutti i tifosi. Nella serata in cui anche la Curva Sud è tornata a cantare, i rossoneri esultano per il primo scontro diretto vinto, lanciando un altro messaggio alla concorrenza.

Un certificato di solidità e tecnica, cinismo e adattamento alle situazioni assolutamente perfetto. Un passo alla volta. E avere un solo impegno a settimana, senza la Champions di mezzo, alla lunga può risultare un fattore dirimente, se non decisivo.

Il tabellino della partita

MILAN-NAPOLI 2-1



Marcatori: 3′ Saelemaekers (M), 31′ Pulisic (M), 60′ De Bruyne su rigore (N)

LE FORMAZIONI

MILAN: Maignan; Tomori (80′ De Winter), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (69′ Athekame), Fofana (80′ Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic (59′ Bartesaghi), Giménez (69′ Leao). A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricci, Nkunku, Odogu. All. Allegri.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka (93′ Gilmour); Politano (77′ Lang), Anguissa, De Bruyne (73′ Neres), McTominay (73′ Elmas); Hojlund (73′ Lucca). A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Campos, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino. All.: Conte.

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: 90′ Rabiot (M).

Espulsi: 57′ Estupinan (M).

Recupero: 1′ 1T, 7′ 2T