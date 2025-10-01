Champions League, che serata per il PSG a Barcellona! Il City si fa riprendere a Montecarlo, ok Arsenal e Dortmund

Nonostante le grandi assenze, il PSG conquista un successo davvero importante a Barcellona: mancava il tridente delle meraviglie alla squadra di Luis Enrique, che era partita perfino male, ma ha saputo ribaltare il punteggio dopo un secondo tempo impressionante. Ferran Torres ha portato avanti i blaugrana, Mayulu ha pareggiato i conti al 38esimo, al 90′ Goncalo Ramos ha fatto gioire i parigini, che toccano così quota 6 punti dopo l’acuto contro l’Atalanta.

Gli altri risultati di serata

Esulta anche l’Arsenal, che batte 2-0 l’Olympiakos: i mattatori sono Martinelli e Saka. Poker del Borussia Dortmund all’Athletic Bilbao. 1-1 tra PSV e Leverkusen, mentre il City si fa riprendere dal Monaco (2-2 il finale). Haaland porta avanti i citizens, Teze pareggia, ancora Haaland ma un rigore di Dier al 90esimo permette ai monegaschi di strappare un pareggio insperato per come si era messa la partita. Delude la formazione di Guardiola che aveva i favori del pronostico quasi interamente dalla propria parte.