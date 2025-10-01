SI HD

Doppietta di Hojlund, il Napoli trova i primi tre punti in Champions: 2-1 allo Sporting Lisbona

di

Il Napoli conquista il primo acuto in Champions League, imponendosi per 2-1 sullo Sporting Lisbona. Decide una doppietta di Rasmus Hojlund, assistito per ben due volte da De Bruyne. Il temporaneo pareggio della formazione portoghese era stato messo a segno da Luis Suarez.

Dopo la sconfitta di due settimane fa contro il City, per i partenopei arriva un successo importante che gli permette di muovere la classifica di questo girone unico di Champions.

Conte
Antonio Conte, allenatore del Napoli (Screen Youtube Dazn) – Sportitalia.it

Le formazioni iniziali

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Joao Simoes; Quenda, Genny, Trincão; Ioannidis. All. Rui Borges.

Primo ko per i lusitani

Lo Sporting Lisbona, nella prima giornata della League Phase aveva conquistato, a differenza del Napoli, subito tre punti. La squadra lusitana ha avuto però un compito piuttosto facilitato, visto che l’avversario di turno era il Kairat Almaty, la modesta formazione kazaka che ieri ha perso 0-5 in casa contro il Real Madrid. Gli azzurri dovranno fare molta attenzione perché lo Sporting potrebbe presentarsi a Napoli e provare a fare una gara impostata sul contropiede.

 

