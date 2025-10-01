Fiorentina a caccia di riscatto: mirino sulla Conference. Le parole di Pioli

La Fiorentina va a caccia di riscatto e per farlo deve battere i cechi del Sigma Olomouc, nella sfida di Conference League in programma domani. Di seguito la conferenza stampa del tecnico della viola, Stefano Pioli.

La conferenza stampa di Pioli

Cosa rappresenta la Conference?

“È un obiettivo che ci siamo fissati dall’inizio e da affrontare al massimo. È un’opportunità per iniziare bene questo girone e vincere questa partita”.

Ci sarà un po’ di turnover?

“Per la formazione si saprà domani mattina. Stanno tutti bene a parte Sohm, che ha una fascite plantare. Domani sceglierò l’undici”.

Champions è ancora un obiettivo?

“Io sono stato chiamato con l’obiettivo di alzare il livello. Ad oggi non ci sono riuscito, ma mi piace credere in quello che facciamo e nei miei giocatori. Credo che troveremo il modo di tirare fuori i nostri valori. Ho sbandierato le nostre ambizioni ma è giusto così, bisogna avere responsabilità. Ora dibbiamo alzare il livello ma resto fiducioso”.

Si aspettava qualcosa di più?

“Sono deluso dalle prestazioni ma so cosa significa allenare la Fiorentina e una partenza del genere, ma andiamo avanti con fiducia ed energia. In tutte le stagioni ci sono momenti delicati, bisogna passare attraverso sconfitte, errori, ma sono sicuro di avere a disposizione un gruppo responsabile e che ha qualità”.

La Fiorentina ha la pressione di dover vincere la Conference?

“Noi la Conference vogliamo vincerla ma dobbiamo ancora iniziare. Vincere sarebbe impotante per iniziare al meglio e ritrovare la vittoria. Intanto pensiamo a domani”.

Cos’è che più la sta amareggiando?

“Io non sono amareggiato su ciò che si dice. È giusto che sia così, sono stato io a sbandierare certi obiettivi. Conosco i tifosi, so quanto tengono alla squadra. Non sono contento, certo, ma non sono amareggiato. Continuo ad essere motivato nel portare la Fiorentina per portarla al livello che merita”.

Le tante rotazioni significano che ancora non ha trovato il vestito giusto a questa Fiorentina?

“Se ho cambiato tanto è perché si può fare meglio. Non credo che siamo così lontani da avere concetti chiari in testa. Non credo che sia una posizione più alta o bassa che possa fare la differenza”.