Giroud rivela: “Al Milan in tanti dicono che gli manco”

Oliver Giroud, attaccante del Lille, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma in programma domani sera e valida per la seconda giornata di Europa League.

Come sta? Ha portato la sua esperienza nello spogliatoio?

“Io mi sento sempre positivo. Abbiamo preparato bene questa partita, abbiamo visto molti video della Roma. Veniamo da una sconfitta, ma vogliamo fare bene. Metto la mia esperienza a disposizione dei giovani. Lo faccio da inizio stagione”.

Sul calcio italiano? Sulla Roma cosa puoi dirci?

“La Roma sta facendo bene in questo inizio di stagione, stanno rispondendo bene all’arrivo di Gasperini, la classifica lo dimostra. Ma noi abbiamo preparato bene il match”.

Che effetto fa giocare contro un’italiana?

“Ho avuto esperienze simili a Londra: sono sempre stato orgoglioso di tornare. Spero di lasciare sempre un buon ricordo: in Serie A ho dato del mio meglio, lo scudetto è stato spettacolare. Al Milan in tanti mi dicono che gli manco”.

Gasperini ha detto che la dovranno lasciare fuori dall’area domani. La spirale negativa del Lille può cambiare domani?

“Con i risultati sfavorevoli non è sempre il caso: dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo, ma più cinici. Abbiamo la giusta mentalità. Su Gasperini, mi fanno piacere le sue parole: mi mette anche un po’ di pepe per questa partita (ride, ndr). Non so se giocherò titolare, ma conta il gruppo”.

Il Lille è una squadra con tanti giovani. Che ne pensi di Bouaddi?

“Ayoub ha 21 anni in meno di me, ma i giovani sono tutti maturi: sono rimasto stupito. Spero di vederlo domani in campo”.