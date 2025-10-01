Inter, infortunio più serio del previsto per Thuram: il comunicato

Marcus Thuram salterà Inter-Cremonese, gara in programma sabato sera a San Siro. Il francese si è sottoposto questo pomeriggio a esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana.

Le parole di Chivu in conferenza

Perché Frattesi non è entrato?

“Non stava bene, aveva problemi allo stomaco. Lui era la mia prima scelta ma abbiamo preferito non metterlo in campo, se li portava da Cagliari questi problemi”.

Calhanoglu è tornato centrale in un mondo che sembrava pregiudicato. Cosa vi siete detti?

“Ha grande qualità, è un uomo con dei principi. Questa cosa gli fa onore, negli States era dispiaciuto per non poterci dare una mano. Dopo la vacanze si è messo a disposizione del gruppo, ci fa piacere averlo perché ha dei valori e dei principi. Fa il capitano nella Nazionale turca e può fare la differenza”.

Sta aumentando le qualità delle giocate partita dopo partita, si arriva davanti all’uomo più facilmente. Questo è un lavoro specifico?

“Questo è il loro lavoro, la loro disponibilità a mettere la palla davanti alla linea. Oggi sono felice di aver dato minuti a Bisseck e Zielinski, avrei voluti darli anche a Davide. Ma sono loro, la qualità nel capire i momenti, la voglia di pressare l’avversario come in occasione del primo gol. Sono dettagli che fanno la differenza e cerchiamo di fare tutto per mantenere la mentalità”.

Tre gol, tanto gioco, tante occasioni. Ma c’è forse un pizzico di rammarico per non aver concretizzato ancora di più, visto che abbiamo imparato come in questa Champions la differenza reti sia qualcosa di cruciale?

“Io sono contento per non avere subito gol. Bisogna mantenere i piedi per terra e lucidità, non è mai facile segnare in Champions. Figuriamoci se tre sono pochi. Ma mi è piaciuta l’attenzione messa durante la partita, non abbiamo preso gol”.

Quanto è gratificante vedere un Lautaro così? E conferma le indiscrezioni su Thuram?

“Sono i principi nostri, l’andare a pressare l’avversario e rubare palla. Poi stasera è andata bene perché il portiere l’ha lasciata lì, però il merito sono i 25 metri di scatto fatti per metterlo in difficoltà, ma lo fanno anche Thuram, Pio. La cosa importante è cercare di mettere in difficoltà l’avversario. Su Thuram lui dice crampo, domani farà accertamenti però non penso sia nulla di grave”.

Un solo gol subito nelle ultime partite, sta applicando i suoi principi oppure è la squadra che riesce a fare meglio le cose?

“C’è la voglia di difendere meglio l’area, di andare a fare duello e non scappare. Si può sempre migliorare, arriveranno le partite dove la qualità dell’avversario lo può portare a mettere palla sotto l’incrocio. Ma c’è la voglia di non subire ripartenze, di fare meglio le preventive perché abbiamo la voglia di fare qualche fallo in più. Sono piccole cose che nascono da un’organizzazione difensiva di qualità. Sono tutti calati in questa modalità di sacrificio e di grinta, mi fa piacere perché si tratta dell’orgoglio loro e di non subire tanto”.