Napoli, De Bruyne decisivo con due assist: “Nessun problema con Conte”

“Non c’è mai stato alcun problema con Conte, io sono un vincente e voglio fare la differenza. Ma non esiste nessun problema né con lui né con la squadra, penso solamente a giocare”. Parole di Kevin De Bruyne, fantasista del Napoli autore di due assist questa sera nella sfida che i partenopei hanno vinto contro lo Sporting Lisbona.

Il secondo assist è tipico del tuo repertorio?

“Stavo cercando di entrare in quello spazio, aspettavo il momento per servire Hojlund al momento giusto e poi lui ha fatto il resto”.

Hojlund sta crescendo nel modo migliore?

“Penso che Rasmus abbia tanta qualità, penso sia abbastanza simile a Haaland come tipologia di giocatore, entrambi sono mancini e amano attaccare lo spazio. Per lui è stata una grande serata e ci aiuterà a fare tanti altri gol”.

C’è la possibilità di giocare con McTominay più dietro?

“Credo che questa decisione spetti all’allenatore, in questo momento sto giocando in un modo un po’ diverso rispetto all’ultimo periodo al City però penso che possiamo scambiarci le posizioni, a volte è un po’ difficile perché non giochiamo con una vera ala sinistra e non è facile trovare la profondità ma stiamo migliorando e tutti troveranno la loro posizione”.

Fonte: Sky Sport.