UCL – Nelle gare delle 18:45 esultano Qarabag e Newcastle: poker esterno dei Magpies

Nelle due partite delle 18:45 esultano Newcastle e Qarabag. La formazione inglese trova un successo roboante sul campo dell’Union Saint Gilloise: in rete Woltemade, Gordon due volte dal dischetto, e Barnes ad archiviare la pratica nel finale di partita. Protagonisti due ex giocatori del Milan, vale a dire Thiaw e Tonali, con il centrocampista determinante nel primo gol messo a segno da Woltemade, propiziato appunto da una conclusione di Tonali.

Storica l’affermazione degli azeri del Qarabag, che s’impongono sul Copenaghen: Zoubir e Addai siglano il secondo acuto dopo quello di Lisbona contro il Benfica. Percorso a dir poco sorprendente per il Qarabag fin qui. Sei punti in due partite giocate. Chi ben comincia è a metà dell’opera…