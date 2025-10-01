SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » UCL – Nelle gare delle 18:45 esultano Qarabag e Newcastle: poker esterno dei Magpies

UCL – Nelle gare delle 18:45 esultano Qarabag e Newcastle: poker esterno dei Magpies

di

Nelle due partite delle 18:45 esultano Newcastle e Qarabag. La formazione inglese trova un successo roboante sul campo dell’Union Saint Gilloise: in rete Woltemade, Gordon due volte dal dischetto, e Barnes ad archiviare la pratica nel finale di partita. Protagonisti due ex giocatori del Milan, vale a dire Thiaw e Tonali, con il centrocampista determinante nel primo gol messo a segno da Woltemade, propiziato appunto da una conclusione di Tonali.

Pallone in rete
Sportitalia.it (Pixabay Foto)

Storica l’affermazione degli azeri del Qarabag, che s’impongono sul Copenaghen: Zoubir e Addai siglano il secondo acuto dopo quello di Lisbona contro il Benfica. Percorso a dir poco sorprendente per il Qarabag fin qui. Sei punti in due partite giocate. Chi ben comincia è a metà dell’opera…

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×