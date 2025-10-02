SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Fiorentina, Ferrari: “Dobbiamo trasformare la delusione in entusiasmo. Commosso? Presto tornerà”

Fiorentina, Ferrari: “Dobbiamo trasformare la delusione in entusiasmo. Commosso? Presto tornerà”

di

Ai microfoni di Sky, il Direttore Generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha fatto il punto della situazione poco prima della sfida di Conference League.

Sul momento che sta attraversando la squadra, Ferrari ha ammesso:

“Un avvio così complicato non ce lo aspettavamo, ma il gruppo è compatto e questo ci permetterà di rialzarci. La Conference per noi è un obiettivo importante: ci abbiamo sempre creduto e continueremo a farlo”.

Il dirigente ha poi parlato delle condizioni del presidente Rocco Commisso:

“Ha dovuto sottoporsi a un intervento per risolvere una lombosciatalgia che lo tormentava da tempo. Ora è a casa, in convalescenza, e ci seguirà insieme alla sua famiglia. Una volta terminato il recupero sarà di nuovo con noi: la sua presenza è fondamentale e lo aspettiamo”.

Commisso botta risposta gasperini
Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso (Sportitalia.it) – LaPresse

Infine, un passaggio sulle critiche che non sono mancate in questo inizio di stagione:

“È normale che ci siano, fa parte del nostro lavoro. L’importante sarà trasformare la delusione in nuovo entusiasmo: tocca a noi dimostrare di meritarci l’affetto dei nostri tifosi”.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×