Fiorentina, Ferrari: “Dobbiamo trasformare la delusione in entusiasmo. Commosso? Presto tornerà”

Ai microfoni di Sky, il Direttore Generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha fatto il punto della situazione poco prima della sfida di Conference League.

Sul momento che sta attraversando la squadra, Ferrari ha ammesso:

“Un avvio così complicato non ce lo aspettavamo, ma il gruppo è compatto e questo ci permetterà di rialzarci. La Conference per noi è un obiettivo importante: ci abbiamo sempre creduto e continueremo a farlo”.

Il dirigente ha poi parlato delle condizioni del presidente Rocco Commisso:

“Ha dovuto sottoporsi a un intervento per risolvere una lombosciatalgia che lo tormentava da tempo. Ora è a casa, in convalescenza, e ci seguirà insieme alla sua famiglia. Una volta terminato il recupero sarà di nuovo con noi: la sua presenza è fondamentale e lo aspettiamo”.

Infine, un passaggio sulle critiche che non sono mancate in questo inizio di stagione:

“È normale che ci siano, fa parte del nostro lavoro. L’importante sarà trasformare la delusione in nuovo entusiasmo: tocca a noi dimostrare di meritarci l’affetto dei nostri tifosi”.