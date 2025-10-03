Domani pomeriggio, alle ore 15, l’U-Power Stadium sarà teatro della sfida tra Monza e Catanzaro, valida per la settima giornata del campionato di Serie B 2025/26. Una partita che mette di fronte due squadre con obiettivi differenti ma accomunate dalla voglia di dare una svolta al proprio cammino stagionale.

Monza, Bianco: “Il mio obiettivo è fare punti”

Il Monza, dopo un avvio altalenante, cerca continuità per rilanciarsi nelle zone nobili della classifica. I brianzoli hanno raccolto 8 punti in sei partite e davanti al pubblico amico sanno di non poter sbagliare: vincere significherebbe non solo consolidare la posizione, ma soprattutto lanciare un segnale alle dirette concorrenti per la promozione.

Sulla scorsa partita

«Meritavamo sicuramente di più. Caprari? Io mando tanti messaggi, non sono felice. Non possiamo permetterci di sbagliare, qui ci vuole cattiveria. Questa squadra deve togliersi delle cose del passato, stiamo vivendo un rapporto molto buono con tutti. Io non sono amico dei miei giocatori, io devo essere cattivo. Sulla mia espulsione… La mia reazione è stata esagerata, non accetto offese. Difenderò sempre chiunque. Sono stati offesi i miei collaboratori parole come “Dì a quei mon… di sedersi” non le accetto. Assolutamente».

Sulla gara di domani

«Catanzaro è una squadra ben organizzata. Ci sono tanti giocatori giovani mischiati a tanta esperienza. Non hanno mai vinto ma neppure perso. Stimo molto il loro allenatore. Mota e Pessina resteranno out. Anche Ciurria ha ricevuto una forte distorsione e resta da valutare. Per il resto dovrebbero esserci tutti. Qualcuno acciaccato c’è. È difficile lasciare la mia impronta al Monza. Io voglio una squadra viva e cattiva. Stiamo lavorando e sulla buona squadra».

Possibile esonero

«Io sono in discussione come uomo: ogni mattina mi alzo e mi faccio delle domande. Sì sono in discussione. Tutti i giorni dobbiamo porci delle domande, che non riguardano solo il lavoro. La società mi è molto vicina, forte e trasparente. A me interessa fare il risultato col Monza».