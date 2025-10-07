Polemica Sinner, bufera nel tennis: l’italiano nello scandalo

Il mondo del tennis è senza parole dopo la polemica che ha travolto anche Jannik Sinner: il numero 2 al mondo nella bufera.

Il cammino di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Shanghai si è interrotto già al secondo turno. Il numero 2 al mondo ha fatto fatica contro un ottimo Tallon Griekspoor: l’olandese ha perso il primo set ma ha poi vinto il secondo, portando il match alla terza decisiva frazione. Tuttavia già all’inizio del terzo set si è visto subito che le condizioni fisiche di Jannik erano precarie: l’altoatesino ha perso il servizio senza fare nemmeno un punto e ha poi deciso di ritirarsi, bloccato dai crampi.

Sono diventate virali le immagini che mostrano Jannik Sinner costretto a uscire dal campo zoppicante, aiutato dal suo staff. Sfuma quindi non solo la possibilità di difendere il titolo conquistato un anno fa sul cemento di Shanghai, ma anche la speranza di potersi riprendere il primato in classifica ATP.

Ora Sinner cercherà di recuperare la migliore forma possibile per affrontare nella maniera giusta i prossimi impegni. Tuttavia proprio in queste ore è scoppiata una vera e propria bufera che coinvolge proprio il 24enne di San Candido.

Scandalo Sinner, tifosi gelati: nessuno se l’aspettava

Nell’intervista rilasciata a BB Tennis proprio a margine del match contro Griekspoor il campione italiano si è ritrovato a dover rispondere a una domanda che lo ha decisamente spiazzato. La giornalista gli ha infatti riportato le parole di Alexander Zverev, numero 3 al mondo, che ha lanciato un’accusa ben precisa coinvolgendo anche Sinner e Alcaraz.

Secondo Zverev, infatti, gli organizzatori dei vari tornei starebbero predisponendo campi più lenti e tutti uguali tra loro per favorire proprio i due migliori tennisti al mondo. In un primo momento Jannik è talmente sorpreso da questa affermazione da scuotere la testa e chiedere alla giornalista di ripetere la domanda.

Quando la reporter di BB Tennis le ripete le parole di Zverev la sua replica è secca: “Ah, wow – afferma Sinner – Onestamente non so cosa dire, è una domanda a cui non so rispondere. Non sono io a preparare i campi, io voglio solo giocare a tennis e cerco di farlo al meglio delle mie possibilità“. Una risposta come sempre molto elegante, quella di Jannik Sinner, che sceglie di non farsi trascinare nella polemica e concentrarsi solo sui prossimi impegni.