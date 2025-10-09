Mistero Sinner, la rivelazione di Flavia Pennetta: segreto svelato

Ancora alle prese con l’affaticamento muscolare, il percorso di crescita di Sinner resta avvolto nel mistero. Ci ha pensato Flavia Pennetta a svelare tutto.

Quando si parla di tennis italiano, il pensiero corre inevitabilmente a due generazioni molto diverse ma unite da un filo invisibile: quella di Flavia Pennetta e Fabio Fognini, protagonisti di un decennio d’oro tra emozioni, vittorie e carisma, e quella dei nuovi fenomeni come Jannik Sinner, chiamato a riscrivere la storia azzurra nel tennis mondiale.

Pennetta, vincitrice degli US Open 2015, è stata una pioniera del movimento femminile e un punto di riferimento per i tanti giovani che oggi popolano i tabelloni dei tornei internazionali. Certo, il confronto con Sinner è impietoso sul piano della continuità e dei risultati, ma l’ex tennista brindisina rappresenta la memoria di un tennis che ancora oggi ispira rispetto. Negli ultimi giorni, dopo il ritiro dell’altoatesino dal Masters 1000 di Shanghai, dovuto a crampi e a un evidente calo fisico dovuto al clima estremo e al poco recupero dopo Pechino, anche la Pennetta ha voluto dire la sua. Non tanto sulle difficoltà atletiche, quanto sull’atteggiamento e sul carattere del giocatore.

L’eliminazione di Sinner ha lasciato l’amaro in bocca a molti, ma Flavia – da sempre attenta osservatrice – ha saputo cogliere il lato più profondo della vicenda: quello umano. Per lei, il segreto dell’altoatesino non risiede solo nella tecnica o nella preparazione, ma nella sua capacità di mantenere la testa lucida e il cuore umile, anche quando il mondo intero sembra piegarsi davanti al suo talento. Da ex atleta che ha conosciuto la pressione, l’azzurra ha voluto sottolineare quanto la gestione delle emozioni e la calma interiore siano diventate parte integrante del suo successo.

“Sinner è umile e in un mondo tutto suo”: le parole di Flavia Pennetta

Durante un evento a Torino, nell’ambito del progetto “Road to Finals 2025” promosso da Range Rover, Flavia Pennetta ha raccontato il suo punto di vista su Jannik Sinner, rivelando il segreto del suo equilibrio: “Mi piace molto come persona e ammiro la sua capacità, almeno in apparenza, di farsi scivolare addosso le cose, gestendole con tranquillità. A volte sembra essere in un mondo tutto suo, ma questo appartiene anche in parte alla terra dalla quale proviene”. La Pennetta ha descritto Sinner come un perfezionista, uno di quelli che “continua a lavorare senza sosta sui dettagli, anche quando tutto sembra funzionare”. Secondo lei, il campione azzurro è rimasto “umile nonostante la dimensione di personaggio acquisita”, un tratto che lo distingue da molti altri campioni contemporanei.

E ha aggiunto: “Il dualismo con Carlos Alcaraz è destinato a durare, perché i due hanno tracciato un solco profondo rispetto al resto del gruppo. Sono giocatori che si spingono a vicenda e che cresceranno insieme”. L’ex tennista ha poi riservato parole di apprezzamento anche per Lorenzo Musetti, definendolo “un talento assoluto, capace di vincere da ogni parte del campo”. Ma la riflessione più profonda è rimasta legata a Sinner: per l’ex tennista, la vera forza dell’altoatesino è quella calma che lo accompagna in ogni situazione, anche nei momenti di massima pressione. Una qualità rara, che forse rappresenta il vero confine tra un ottimo giocatore e un campione destinato a restare nella storia.