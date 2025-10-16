Il campionato di Serie B riprende con un appuntamento carico di suggestioni: sabato pomeriggio allo stadio “Benito Stirpe” va in scena Frosinone-Monza, una sfida che va oltre la classica rivalità del risultato. Per Paolo Bianco, in panchina con la formazione brianzola, è un ritorno «a casa» con il peso delle aspettative.

Monza, Bianco: “Mi piace una squadra sbarazzina che osa e che magari sbaglia”

Non è un match qualsiasi per il tecnico dei Brianzoli. Solo pochi mesi fa, nel corso della stagione 2024-2025, Bianco era stato chiamato proprio al Frosinone in una fase drammatica. La squadra era precipitata in classifica, la retrocessione sembrava inevitabile, e la fiducia dell’ambiente era ormai al lumicino. Eppure, il suo avvento ha segnato una svolta: in dodici partite, ha raccolto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte), riuscendo a traghettare i Ciociari fuori dall’abisso. Le parole del tecnico biancorosso Paolo Bianco in vista di Frosinone-Monza.

Infortuni e indisponibili

«Dispiace per Alvarez veniva da un momento buono per noi ed è una perdita importante. Come dico sempre dobbiamo pensare a chi c’è e ci può dare una mano. Starà fuori un mesetto specialmente per lui perché aveva iniziato un buon percorso di crescita. Sostituti? Petagna sta benissimo, c’è anche Mota ma ho tante scelte in avanti. Abbiamo perso anche Galazzi e non ci sarà. Sono tutti a disposizione e non hanno i minuti importanti ma averli a disposizione é importante. Affrontiamo una squadra che sta bene e che conosciamo benissimo. Una squadra difficile da affrontare e che conosco per averli allenati praticamente qualche mese fa. Mai come in queste due settimane devo dire che la squadra sta bene e tutto questo si deve trasformare in un risultato positivo».

Sulla squadra e sugli avversari

«Sono felice quando i miei giocatori prendono coraggio e fanno anche compiti non chiesti. In campo è importante assumersi ogni responsabilità. Dico spesso ai ragazzi che non possono aver fatto solo tre gol negli ultimi mesi. I dati sono cambiati in maniera clamorosa per occasioni create. É un dato che va assolutamente migliorato. L’unica qualità che prenderei dal Frosinone è la spensieratezza ed essere meno pensierosi. Mi piace una squadra sbarazzina che osa e che magari sbaglia… questa cosa noi stiamo cercando di tirarla fuori a poco a poco. Nonostante questo, nel Frosinone ci sono persone eccezionali ma li voglio battere perché mi hanno fatto già uno scherzetto in Coppa Italia. C’è un fattore molto importante che voglio considerare: ieri abbiamo fatto una partitina 10 contro 10 che a me non piace fare sempre ma devo dire che ieri l’hanno fatta come piace a me e sono loro che lo determinano per le qualità che stanno cacciando».