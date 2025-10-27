Il Napoli è in ansia per l’esito degli esami a cui si è sottoposto Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga si è infortunato nel big match contro l’Inter e rischia un brutto stop. Ecco gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per Kevin De Bruyne potrebbe trattarsi di una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Se fosse interessata quella zona della coscia, potrebbe esserci addirittura il rischio di un nuovo intervento che costringerebbe il belga a un lunghissimo stop. Il 2025 che potrebbe concludersi in anticipo.

Un altro problema per il Napoli, che rischia di arrivare corto in mezzo al campo da inizio dicembre. Antonio Conte perderà infatti Frank Zambo Anguissa per la Coppa d’Africa: il camerunese salterà la Supercoppa di Riad.

Un netto 3-1 nel big match dell’ottava giornata di Serie A: Antonio Conte ha avuto la meglio del suo passato. Inter battuta nello scontro diretto e tre punti in cascina che permettono al Napoli di mettere alle spalle una settimana particolare. Indubbiamente ciò che preoccupa, al momento, è l’infortunio di De Bruyne.

Le prime indiscrezioni sulle condizioni del trequartista belga, autore della rete che ha sbloccata la contesa, restano da valutare: iniziale risentimento muscolare alla coscia destra in attesa degli esami strumentali che chiariranno entità e tempi di recupero con l’ex Manchester City che ha abbandonato il Maradona in stampelle.

Al termine del match, l’allenatore azzurro ha rilasciato delle breve dichiarazioni sulla situazione legata all’infermeria partenopea: “Si è fatto male anche De Bruyne, e Lukaku non lo abbiamo da inizio anno. Diciamo che non è un anno tanto fortunato, forse qualcuno ci ha mandato qualche sfida addosso. Però al tempo stesso noi cerchiamo di ribattere colpo su colpo”.