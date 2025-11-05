AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DELL’ITALIAN POKER CHALLENGE!

CAMPIONE D’ITALIA, 05 Novembre 2025

Programma | Risultati | Foto

Tutti i file dell’Italian Poker Challenge Campione

Il festival si svolge dal 4 al 10 novembre 2025 presso il Casinò Municipale di Campione d’Italia

La seconda edizione del festival propone 11 eventi principali, oltre a freeroll e tornei di qualificazione, per un montepremi complessivo garantito di €1.000.000

L’appuntamento più atteso è quello del Main Event da €770 di buy-in e €700.000 di montepremi garantito

Due novità in programma: l’Assopoker Cup da €330 di buy-in e l’ICOOP Grand Fina Live

Per rimanere aggiornati in tempo reale: LETSPOKER APP

PokerStarsnews.it IG

PokerStarsNews YouTube | PokerStarsNews Facebook

Tutto pronto al Casinò di Campione d’Italia

L’Italian Poker Challenge torna sulle rive del lago di Lugano a quattro mesi di distanza dal buon esordio avvenuto a luglio 2025. Ad ospitare la kermesse sarà ovviamente il Casinò di Campione d’Italia, nuova fortezza strategica per gli eventi targati PokerStars LIVE.

• €440 Mystery Bounty con €100.000 GTD (04-06/11)

• €770 Main Event con €700.000 GTD (05-10/11), strutturato su Day 1A-1F, seguiti da Day2, Day3 e Final Day

• €1.650 High Roller con €100.000 GTD (08-09/11)

• €300 Assopoker Cup con €100.000 GTD (08-10/11), evento che festeggia i 20 anni della principale community di poker in Italia

• ICOOP Grand Final con €10.000 di montepremi aggiuntivo (08/11). Tavolo riservato ai vincitori dei quattro principali eventi domenicali dell’ICOOP e ai primi cinque classificati nel ranking ICOOP •

La scelta di riportare il grande poker live sulle rive del lago di Lugano – ma in territorio italiano – si sta rivelando vincente. Il Casinò di Campione d’Italia in partnership con Flutter Entertainment, azienda proprietaria dell’European Poker Tour, ha dato vita a una nuova stagione di tornei organizzati nel Belpaese, come non si vedeva dai tempi dell’Italian Poker Tour.

Così Enrico Rusi, Managing Director di PokerStars Italia: “Siamo orgogliosi di vedere la nostra partnership con il Casinò di Campione crescere e rafforzarsi sempre di più. La tappa di luglio dell’Italian Poker Challenge è stata un successo straordinario, sia in termini di partecipazione che per l’atmosfera unica vissuta al Casinò. Vogliamo dare continuità a questo slancio per PokerStars in Italia, grazie a un calendario di eventi di alto livello, creato per garantire ai nostri giocatori momenti indimenticabili.”

Facce note in sala e lo streaming

Il torneo più importante, il Main Event, inizia oggi alle ore 13:00 con il Day1A (stack 30.000 chips), primo dei sei flight di qualificazione.

Il torneo si concluderà dopo sei giornate ai tavoli ma le ultime due saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube di PokerStarsNews.it, portando l’emozione del torneo a chi vorrà seguirlo da casa.

Streaming anche per l’ICOOP Grand Final, il giorno 8 novembre.

Ieri ha invece preso il via Mystery Bounty da €440 di iscrizione che ha registrato 82 entry. La prima giornata si è conclusa con la chiplead di Karo Nuri. Il giocatore finlandese ha accumulato 224.700 chips, precedendo gli italiani Gaetano Napoli (210.200) e Michele Zullo (175.200).

Tra i 30 rimasti in gara, ci sono tante facce note sia a livello nazionale che internazionale. A cominciare dall’atteso ritorno a Campione di un grande giocatore svizzero, ma protagonista di tante stagioni al vertice dell’Italian Poker Tour: Claudio “Swissy” Rinaldi, attualmente 21° nel chipcount del Mystery Bounty. Lorenzo Arduini, protagonista al final table EPT Parigi 2024, è 8°. Seguono altri italiani conosciuti: Pietro Compagnoni (9°), Gabriele Lepore (12°) e Andrea Rocci.

LUOGO DEL TORNEO

Il titolare della licenza e operatore dell’evento è il Casinò di Campione, mentre PokerStars Live è lo sponsor dell’evento. Orari di apertura: 12:00-4:00.

Casinò di Campione

Piazzale Milano, 2

22061 Campione d’Italia (CO), Italy

Telefono: +41 916401111

Dress code: Smart casual. Non sono ammessi abbigliamento e calzature sportive.

Età minima: 18 anni

NB: Per entrare nel casinò è necessario portare un documento d’identità con foto o un passaporto.

MEDIA ACCREDITATI: COME ACCEDERE AL LUOGO

Portate con voi un documento d’identità valido e superate il controllo di sicurezza dall’ingresso principale al piano 1. Registratevi al casinò per ottenere la tessera del casinò. Poi, recatevi al terzo piano e chiedete all’info desk dove ritirare le vostre credenziali. Anche la media room si trova al terzo piano. Il pass per i media deve essere indossato in ogni momento e non è trasferibile.

NOME UFFICIALE DELL’EVENTO E LINEE GUIDA PER I MEDIA

Il nome ufficiale dell’evento è Italian Poker Challenge. È necessario utilizzare il nome ufficiale all’inizio di ogni articolo, post o video. L’evento può essere successivamente indicato come IPC Campione.

Il permesso di utilizzare le foto ufficiali del festival è concesso a condizione che venga dato credito a PokerStars ed al fotografo come fonte. Si prega di leggere e seguire le linee guida aggiornate per i media. I media che non seguono le linee guida rischiano di perdere l’accredito.

COME CHIEDERE CREDENZIALI MEDIA PER LE PROSSIME TAPPE

I media che desiderano candidarsi per le future tappe di PokerStars LIVE possono farlo inviando un’e-mail a press@pokerstarsint.com. Leggere le istruzioni dettagliate su cosa includere nella domanda.

Prossimi eventi live sponsorizzati da PokerStars:

• Dicembre 3-14 2025: EPT Prague

• Dicembre 15-21 2025: PS Open Cannes