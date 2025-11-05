AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DELL’ITALIAN POKER CHALLENGE!
CAMPIONE D’ITALIA, 05 Novembre 2025
- Programma | Risultati | Foto
- Tutti i file dell’Italian Poker Challenge Campione
- Il festival si svolge dal 4 al 10 novembre 2025 presso il Casinò Municipale di Campione d’Italia
- La seconda edizione del festival propone 11 eventi principali, oltre a freeroll e tornei di qualificazione, per un montepremi complessivo garantito di €1.000.000
- L’appuntamento più atteso è quello del Main Event da €770 di buy-in e €700.000 di montepremi garantito
- Due novità in programma: l’Assopoker Cup da €330 di buy-in e l’ICOOP Grand Fina Live
Tutto pronto al Casinò di Campione d’Italia
L’Italian Poker Challenge torna sulle rive del lago di Lugano a quattro mesi di distanza dal buon esordio avvenuto a luglio 2025. Ad ospitare la kermesse sarà ovviamente il Casinò di Campione d’Italia, nuova fortezza strategica per gli eventi targati PokerStars LIVE.
• €440 Mystery Bounty con €100.000 GTD (04-06/11)
• €770 Main Event con €700.000 GTD (05-10/11), strutturato su Day 1A-1F, seguiti da Day2, Day3 e Final Day
• €1.650 High Roller con €100.000 GTD (08-09/11)
• €300 Assopoker Cup con €100.000 GTD (08-10/11), evento che festeggia i 20 anni della principale community di poker in Italia
• ICOOP Grand Final con €10.000 di montepremi aggiuntivo (08/11). Tavolo riservato ai vincitori dei quattro principali eventi domenicali dell’ICOOP e ai primi cinque classificati nel ranking ICOOP •
La scelta di riportare il grande poker live sulle rive del lago di Lugano – ma in territorio italiano – si sta rivelando vincente. Il Casinò di Campione d’Italia in partnership con Flutter Entertainment, azienda proprietaria dell’European Poker Tour, ha dato vita a una nuova stagione di tornei organizzati nel Belpaese, come non si vedeva dai tempi dell’Italian Poker Tour.
Così Enrico Rusi, Managing Director di PokerStars Italia: “Siamo orgogliosi di vedere la nostra partnership con il Casinò di Campione crescere e rafforzarsi sempre di più. La tappa di luglio dell’Italian Poker Challenge è stata un successo straordinario, sia in termini di partecipazione che per l’atmosfera unica vissuta al Casinò. Vogliamo dare continuità a questo slancio per PokerStars in Italia, grazie a un calendario di eventi di alto livello, creato per garantire ai nostri giocatori momenti indimenticabili.”
Facce note in sala e lo streaming
Il torneo più importante, il Main Event, inizia oggi alle ore 13:00 con il Day1A (stack 30.000 chips), primo dei sei flight di qualificazione.
Streaming anche per l’ICOOP Grand Final, il giorno 8 novembre.
Ieri ha invece preso il via Mystery Bounty da €440 di iscrizione che ha registrato 82 entry. La prima giornata si è conclusa con la chiplead di Karo Nuri. Il giocatore finlandese ha accumulato 224.700 chips, precedendo gli italiani Gaetano Napoli (210.200) e Michele Zullo (175.200).
Tra i 30 rimasti in gara, ci sono tante facce note sia a livello nazionale che internazionale. A cominciare dall’atteso ritorno a Campione di un grande giocatore svizzero, ma protagonista di tante stagioni al vertice dell’Italian Poker Tour: Claudio “Swissy” Rinaldi, attualmente 21° nel chipcount del Mystery Bounty. Lorenzo Arduini, protagonista al final table EPT Parigi 2024, è 8°. Seguono altri italiani conosciuti: Pietro Compagnoni (9°), Gabriele Lepore (12°) e Andrea Rocci.
LUOGO DEL TORNEO
Il titolare della licenza e operatore dell’evento è il Casinò di Campione, mentre PokerStars Live è lo sponsor dell’evento. Orari di apertura: 12:00-4:00.
Casinò di Campione
Piazzale Milano, 2
22061 Campione d’Italia (CO), Italy
Telefono: +41 916401111
Dress code: Smart casual. Non sono ammessi abbigliamento e calzature sportive.
Età minima: 18 anni
NB: Per entrare nel casinò è necessario portare un documento d’identità con foto o un passaporto.
