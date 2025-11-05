Sinner di nuovo nella bufera, ingiustizia clamorosa: non ne vuole parlare

Altra batosta per Jannik Sinner a pochi giorni dalle ATP Finals: per il campione italiano è una vera e propria ingiustizia.

Con il trionfo al Masters 1000 di Parigi, arrivato grazie al successo in finale contro Auger-Aliassime, Jannik Sinner si è ripreso la vetta della classifica ATP. Il 24enne di San Candido aveva dovuto cedere il trono al suo grande rivale Carlos Alcaraz dopo aver perso contro il murciano nella finale degli US Open: ora, a distanza di quasi due mesi da quella sfida, il numero 1 al mondo è di nuovo l’altoatesino.

Tuttavia mantenere il primo posto fino al termine della stagione è un’impresa tutt’altro che scontata. Sinner dovrebbe infatti vincere le ATP Finals e sperare che la performance di Alcaraz a Torino sia deludente: tanto per fare un esempio, se Jannik dovesse vincere le ATP Finals da imbattuto e Alcaraz non dovesse vincere 3 match nel girone o non riuscisse ad arrivare in finale il primo posto resterebbe in mano a Sinner.

Ormai per capire come finirà questa sfida così appassionante mancano solo pochi giorni. Domenica 9 novembre si apriranno le danze sul campo in cemento indoor dell’Inalpi Arena: il sorteggio è invece in programma domani. In queste ore Sinner deve però fare i conti con una nuova bufera.

Ingiustizia Sinner, altra batosta: non se ne parla

Nelle scorse settimane si è parlato moltissimo della decisione di Jannik di non prendere parte alle Finals di Coppa Davis in programma dal 18 al 23 novembre a Bologna. Il campione italiano ha ricevuto molte critiche anche da personaggi di spicco; al tempo stesso, però, Sinner è stato anche difeso da tanti che hanno compreso le esigenze del tennista azzurro.

Anche Julio Velasco, CT della Nazionale femminile di pallavolo fresca vincitrice dei Mondiali, ha voluto dire la sua sulla rinuncia di Sinner alla Coppa Davis. In occasione della cerimonia per i Collari d’Oro a Roma, dove ha ricevuto un premio, Velasco ha chiaramente detto che “non è giusto stare a sindacare“ la scelta fatta da Jannik.

“Poi è un giocatore individuale e non è una squadra. Saprà prendere le sue decisioni“, ha aggiunto Velasco. Sinner, quest’anno costretto a fermarsi per tre mesi a causa della squalifica per il caso Clostebol, ha sottolineato che una settimana in più di riposo può giovargli molto in vista della prossima stagione.