Sinner umiliato in diretta, altro che numero uno al mondo: che batosta

I fan di Jannik Sinner sono rimasti senza parole dopo quanto accaduto in diretta: lo stesso numero 1 al mondo non poteva certo immaginarlo.

Con la vittoria conquistata al Masters 1000 di Parigi, grazie al successo ottenuto nella finale contro Felix Auger-Aliassime, Jannik Sinner si è ripreso il primo posto nella classifica ATP. Il 24enne di San Candido aveva perso lo scettro due mesi fa dopo la sconfitta subita da Carlos Alcaraz nella finale degli US Open: ora, anche in seguito alla clamorosa eliminazione dello spagnolo al primo turno del torneo parigino, Sinner può guardare nuovamente tutti dall’alto in basso.

Tuttavia chiudere il 2025 come numero 1 al mondo è un’impresa che appare ancora molto difficile. Sinner dovrebbe vincere le ATP Finals, possibilmente da imbattuto, e sperare che il suo grande rivale Alcaraz vinca al massimo due partite nel suo girone. Jannik potrebbe chiudere l’anno al primo posto anche vincendo il torneo di Torino con una sconfitta nel round robin, ma a quel punto avrebbe bisogno che Carlos vincesse solo una partita nella fase a gironi.

Staremo a vedere, anche perché ormai manca davvero poco: oggi, alle ore 12, verrà effettuato il sorteggio dei due gironi, mentre domenica 9 novembre si giocheranno le prime partite. I tifosi italiani sperano ovviamente che Sinner possa confermarsi campione dopo il trionfo dello scorso anno e magari riesca anche a centrare l’obiettivo del primato nel ranking ATP. In queste ore, però, il campione italiano è finito sotto i riflettori per un episodio che ha lasciato senza parole i fan.

Sinner senza parole, è successo in diretta: non se l’aspettava

Dopo la vittoria ottenuta contro Auger-Aliassime il tennista canadese ha voluto congratularsi con Jannik Sinner, elogiandolo per il livello raggiunto e per come sia riuscito a crescere così tanto nel corso degli anni. “Spingi tutti i giocatori, compreso me stesso, a migliorare – ha detto Auger-Aliassime – Non possono che riconoscere i tuoi meriti e togliermi il cappello per tutti i miglioramenti fatti da quando ci conosciamo“.

Il finalista del Masters 1000 di Parigi ha poi raccontato quando i due si sfidavano a Fifa all’età di 16/17 anni. “Adesso sei un giocatore molto più forte“, ha detto Auger-Aliassime, con Sinner che lo ha ascoltato sorridente e visibilmente divertito per il ricordo reso pubblico dal suo avversario.

Nel corso del suo intervento durante la premiazione Jannik ha ricambiato le belle parole del canadese: “So che avevi tante pressioni e spero che questo sforzo ti aiuti a giocare a Torino, sei una delle persone più squisite del circuito e se continuerai a giocare così vincerai tanti trofei. Ti auguro il meglio”.