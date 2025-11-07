Il tornado Di Giacomo arriva a Campione: Final Day del Mystery Bounty e Day 1 del Main Event IPC
Un vero tornado sta attraversando l’Europa del poker: non provoca danni materiali, ma mette KO gli avversari ai tavoli. Parliamo di Claudio Di Giacomo, uno dei più forti giocatori italiani di poker live.
Attualmente n.10 della All Time Money List italiana e primo per piazzamenti a premio nei tornei live, Di Giacomo ha collezionato 30 risultati in 9 Paesi europei nel 2025. Tra i principali:
- 8° posto nel Main Event WSOP Circuit di Rozvadov (Gennaio)
- 10° nel PS Open High Roller a Campione d’Italia (Marzo)
- Vincitore dell’IPS High Roller a Sanremo (Giugno)
- 1° nel Seniors 50+ High Roller EPT di Barcellona (Agosto)
- 4° nel Main Event Championnat de France de Poker (Settembre)
- Ottobre da record: 5° nel Main Event WSOP Europe (€265.000) e vittoria nel Main Event WSOP Circuit di Rozvadov
Di Giacomo pronto per l’Italian Poker Challenge 2025
Dopo questi straordinari successi, Claudio Di Giacomo ha raggiunto Campione d’Italia per partecipare all’Italian Poker Challenge 2025. Nel Day 1A del Main Event, ha imbustato il terzo stack, assicurandosi una posizione solida per il Day 2.
Italian Poker Challenge 2025: Day 1A e Day 1B
La seconda giornata dell’IPC 2025 si è svolta nella PS Live Room del casinò di Campione d’Italia, con due tornei principali:
- Main Event IPC (€770 di buy-in)
- Mystery Bounty Challenge (€440) – Day 1B
A questi si aggiunge un qualifier per il Main Event.
Dopo 12 livelli da 50 minuti, il Day 1A ha lasciato in gara 46 giocatori su 160 entry. La classifica dei chip leader:
- Egidio Aragno – 292.000 chips
- Michele Brandes – 253.700 chips
- Claudio Di Giacomo – 200.500 chips
Tra i top 10 anche Lorenzo Arduini (196.700 chips), noto per il 8° posto all’EPT ME di Parigi 2024 e vincitore del Main Event France Poker Series 2023.
Altri giocatori di rilievo qualificati al Day 2:
- Claudio “Swissy” Rinaldi (Svizzera, 19°)
- Alessandro “Nektarine” De Michele (Italia, 26°)
- Vasyl Palandiuk (Ucraina, residente in Italia, 44°)
Il Day 1B del Main Event IPC si giocherà oggi alle 13:00.
Final Day del Mystery Bounty Challenge 2025
Il Final Day del Mystery Bounty Challenge 2025 partirà alle 15:00, con 80 giocatori in lizza per i premi: 30 qualificati dal Day 1A e 50 dal Day 1B, chiuso ieri con 99 entry.
I migliori del secondo flight:
- Morgan Frederick Crosta – 157.100 chips
- Matias Puka – 144.600 chips
- Valerio Parodo – 126.100 chips
Al Final Day anche giocatori di spicco come: Barnaba Perone, Antonio Bernaudo, Marco Bognanni e Christopher Campisano, vincitore del Mini Main Event WSOPE 2024.
