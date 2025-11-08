Massacrato Musetti, bufera Sinner: “Non me ne frega niente”

I tifosi italiani non avrebbero mai immaginato un’uscita del genere: Musetti è senza parole, c’entra Sinner.

Jannik Sinner è pronto a difendere il titolo alle ATP Finals di Torino. Dopo il trionfo dello scorso anno, infatti, il campione italiano va a caccia del bis per chiudere nel migliore dei modi la stagione e anche per provare a mantenere il primo posto nella classifica ATP, riconquistato grazie alla vittoria nel Masters 1000 di Parigi.

Dopo l’evento all’Inalpi Arena il 24enne di San Candido andrà in vacanza, prima di cominciare la preparazione per farsi trovare al meglio in vista dei primi impegni del 2026, a cominciare ovviamente dagli Australian Open (dove ha vinto le ultime due edizioni). In una bella intervista concessa a Sky Sport il fenomeno altoatesino ha ovviamente parlato anche della rinuncia alla Coppa Davis, spiegando di nuovo i motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione.

Sinner ha poi sottolineato che una cosa sola lo infastidisce, ovvero la poca fiducia negli altri atleti azzurri: “La cosa che a me personalmente non mi piace è che abbiamo una squadra incredibile anche senza di me e nessuno parla di questo, perché noi dobbiamo rinunciare a uno che è 26 al mondo, che in questo momento è Darderi, e ci possiamo permettere che uno 26 al mondo non venga convocato in Coppa Davis”.

Musetti shock, tifosi senza parole: c’entra anche Sinner

Sinner ha poi aggiunto che “c’è Cobolli, c’è Musetti e tanti altri, abbiamo una squadra di doppio incredibile e possiamo vincere anche così. Abbiamo lo stesso Berrettini, e quindi la possibilità di vincere è alta”. Parole che avrà probabilmente condiviso anche Paolo Cané, ex tennista azzurro, che in una lunga intervista a Fanpage ha fatto capire di essere nauseato dalle tante critiche rivolte non solo a Jannik Sinner, ma anche ad altri tennisti italiani, tra cui Lorenzo Musetti.

“Un altro che hanno massacrato, bravissimo – le parole di Cané in riferimento proprio al tennista di Carrara – È il numero 8 al mondo, ha 24 anni, porta a casa milioni di euro, gioca benissimo, è giovane, ha la sua famiglia… ma che ca**o vogliono tutti da loro? Mamma mia. Allora, quelli che fanno così, perché non vanno loro al posto di questi ragazzi a giocare? Entrassero loro in campo davanti a 15 mila persone e vediamo cosa combinano“.

Cané, sempre ai microfoni di Fanpage, ha poi detto chiaramente che non tutti possono parlare di tennis, specialmente se si scende nello specifico e nel tecnico. “Se io dico la mia opinione, poi vengo criticato, perché molti non l’accettano. Ma a me non me ne frega niente – tuona l’ex tennista – Possono parlare di tennis quelli che hanno giocato dieci anni in nazionale, che hanno fatto i professionisti per dieci anni e che hanno disputato tutti gli Slam al meglio dei cinque set. Gli altri possono dare giudizi o opinioni, ma senza entrare troppo nel merito“.