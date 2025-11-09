Atalanta in confusione: pesante ko interno contro il Sassuolo dopo il successo in Champions League contro il Marsiglia. Il post-Gasperini non sta andando come speravano a Bergamo: ora il tecnico Ivan Juric rischia l’esonero

Ora Ivan Juric rischia davvero l’esonero. Sono passate undici giornate dall’inizio della stagione di Serie A, l’Atalanta ha raccolto solamente due vittorie fino a qui in campionato, senza mai convincere del tutto, vuoi per il gioco, vuoi per la capacità di concretizzare quanto ha prodotto in certe partite. Oggi però è arrivata una sconfitta senza appello: 0-3 interno contro il Sassuolo. E dal club orobico si chiedono ora se sia meglio cambiare rotta anche dal punto di vista della scelta fatta qualche mese fa per sostituire Gian Piero Gasperini.

Atalanta, ora Juric rischia l’esonero: l’Atalanta non sa vincere

Ora l’Atalanta riflette davvero. Attualmente la Dea è tredicesima in classifica in Serie A dopo 11 giornate. Solo 2 le vittorie raccolte dalla Dea fino a qui, con ben 7 pareggi e 2 sconfitte.

Al termine del match non sono state confortanti le parole del tecnico Ivan Juric, che ha ammesso: “Sono sorpreso perché contro il Marsiglia avevamo giocato molto bene. Oggi non mi spiego questo crollo, ma quando giochi tante partite diventa anche più difficile ripetersi. Mercoledì è stata una grande botta di adrenalina, una grande reazione dopo tanti giorni di lavoro. Tuttavia oggi non abbiamo giocato bene la partita: sono stati veloci e concentrati i giocatori del Sassuolo, rispetto a noi”. E dal club stanno riflettendo sulla decisione da prendere per il futuro della panchina.

#Juric: come anticipato lunedì scorso, le due partite contro #Marsiglia e #Sassuolo sarebbero state molto importanti. Percassi ha lasciato lo stadio prima della fine, l’allenatore e la squadra parlano due lingue diverse. Valutazioni profonde prima di decidere: in caso di… https://t.co/jKePRJXIQQ — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) November 9, 2025

L’Atalanta riflette sull’esonero di Juric: il gesto di Percassi

Come riporta Alfredo Pedullà (e come aveva già raccontato da lunedì scorso), le due partite contro Marsiglia e Sassuolo sarebbero state molto importanti per Ivan Juric. L’a.d. dell’Atalanta, Luca Percassi, ha lasciato lo stadio prima della fine, “l’allenatore e la squadra parlano due lingue diverse”, riflette Pedullà. Che poi parla di valutazioni profonde prima di decidere da parte dell’Atalanta: in caso di ribaltone occhio a Palladino, con Thiago Motta in lista (da ricordare che a Marsiglia in tribuna c’era Mancini che ha proposte dall’estero).