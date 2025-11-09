“Scorretto”, Sinner e il guaio delle tasse: le cifre sono da capogiro

Jannik Sinner deve ancora una volta fare i conti con le critiche per la sua residenza a Monte Carlo: le cifre fanno molto discutere.

Jannik Sinner vuole concludere nel migliore dei modi questo 2025. L’obiettivo del campione italiano è quello di vincere le ATP Finals di Torino, bissando così il trionfo dello scorso anno, e sperare in una performance non eccezionale del suo grande rivale Carlos Alcaraz per provare a chiudere la stagione da numero 1 al mondo.

Eppure, nonostante i tanti successi, Sinner deve fare i conti con molti ‘haters’ che non perdono occasione per prenderlo di mira. Proprio nelle scorse settimane Jannik ha dovuto subire tante critiche per la sua scelta di non prendere parte alle Finals di Coppa Davis in programma all’Unipol Arena di Bologna dal 18 al 23 novembre.

Sinner ha spiegato chiaramente i motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione. In primis il 24enne di San Candido ha necessità di guadagnare una settimana di preparazione in più per farsi trovare nelle migliori condizioni possibili all’inizio della prossima stagione. Jannik vuole essere al massimo già agli Australian Open, dove arriva da campione in carica dopo aver vinto le ultime due edizioni.

Sinner e le tasse, polemica infinita: cosa ne pensano gli italiani

Il 2025 è stato un anno tutt’altro che semplice per il fenomeno altoatesino, costretto a fermarsi tre mesi a causa della squalifica inflitta per la nota vicenda Clostebol: Sinner e il suo staff sanno bene che nella preparazione anche una settimana può fare la differenza. Ma non è solo questo ‘rifiuto’ che scatena i detrattori del numero 1 al mondo.

Sinner viene spesso preso di mira anche per la sua residenza a Monte Carlo e per il fatto di non pagare le tasse in Italia. Il vincitore di Wimbledon 2025 ha più volte spiegato che la sua scelta di vivere nel Principato – ormai da più di 5 anni – è legata soprattutto alle eccellenti strutture di allenamento e alla qualità del lavoro, oltre ovviamente ai (legalissimi) vantaggi fiscali.

Ma per gli italiani è giusto che Sinner non paghi le tasse in Italia? E’ la domanda del sondaggio lanciato da Real Politik su Rete 4: le risposte hanno fatto emergere un Paese diviso quasi a metà su questo argomento. Il 44,6% di persone che ha risposto a questo sondaggio considera ‘sbagliato’ il fatto che Jannik paghi le tasse in un Paese diverso dall’Italia; non la pensa così il 43,9% degli intervistati, che invece ritiene del tutto legittimo che Sinner risieda nel Principato.